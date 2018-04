Indija uvela smrtnu kaznu za silovatelje djece

Screenshot: Twitter

INDIJSKA vlada uvela je smrtnu kaznu za silovatelje djece, piše BBC. Prema podacima policije, sve je više slučajeva silovanja djece koja uglavnom prolaze nekažnjeno u toj zemlji.

Silovali osmogodišnju djevojčicu danima

Prije tjedan dana svijet je potresla tragedija osmogodišnje djevojčice Asife Bano koju je u Indiji osam muškaraca brutalno silovalo tri dana. Nakon toga su je zadavili, a njezino tijelo ostavili.

Policija je objavila da je Asifa tri dana bila na sedativima, a nekoliko muškaraca ju je svakodnevno silovalo. Službenici su izjavili da je na kraju zadavljena, "što bi se dogodilo i ranije da jedan od napadača nije inzistirao da je opet siluje".

"Kako bi bili sigurni da je mrtva, ubojice su dvaput udarile Asifu kamenom u glavu", objavio je indijski portal Firstpost.

Mjesecima nakon brutalnog zločina, stanovnici malog grada Kathue, u kojem je Asifa ubijena, traže pravdu za djevojčicu. Vlasti su optužile osam muškaraca za koje je Asifin otac rekao da su je napali samo zato što je bila muslimanka.

Promjena se odnosi na silovatelje djece do 12 godina

Promjena kaznenog zakona Indije odnosi se na osobe osuđene za silovanje djeteta do 12 godina starosti. Mediji su ranije napali indijsku vladu jer ne čini dovoljno kako bi zaštitila žrtve seksualnog zlostavljanja među kojima je veliki broj djece.

Prema zakonima, niz ozbiljnih kaznenih djela sa sobom nosi smrtnu kaznu, no silovanje djeteta nije jedno od njih. U 2016. godini u Indiji je zabilježeno gotovo 19.000 slučajeva silovanja djece, što je oko 50 silovanja na dan. Od svih tih slučajeva, osuđen je minimalan broj počinitelja.

Prosvjedi širom zemlje

U travnju su širom zemlje izbili su prosvjedi nakon što je policija objavila detalje brutalnog silovanja osmogodišnje djevojčice Asife.

