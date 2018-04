Indijska IT kompanija TCS druga je u povijesti zemlje koja vrijedi više od 100 milijardi dolara

Foto: TCS

INDIJSKA tehnološka tvrtka Tata Consultancy Servicies (TCS) prva je indijska kompanija čija je tržišna vrijednost u posljednjih deset godina premašila psihološki važnu granicu od 100 milijardi američkih dolara, zahvaljujući skoku cijene dionica u ponedjeljak.

Our CEO Rajesh Gopinathan thanks employees and customers as @TCS surpassed the US $100 billion market capitalization(m-cap) figure, becoming the first Indian IT firm to cross this mark. pic.twitter.com/essg1GBcBW