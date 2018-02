INTERNET ŠIRI HORIZONTE Novo istraživanje tvrdi: Ljudi koji su češće na internetu manje su religiozni

Foto: 123rf

ISTRAŽIVAČI s privatnog kršćanskog sveučilišta u SAD-u otkrili su da su ljudi koji često koriste internet manje religiozni, prenosi Independent.

Istraživanje je objavljeno u "Časopisu za znanstveno istraživanje religije" (Journal for the Scientific Study of Religion).

Autori istraživanja ispitali su 1714 Amerikanaca o njihovim internetskim navikama i vjerskim tendencijama.

Televizija vas neće preobratiti

Rezultati su pokazali da su ljudi koji više vremena provode na internetu manje religiozni (ne vjeruju u neku određenu religiju) i manje religijski isključivi (ne vjeruju da postoji samo jedna prava religija).

Međutim, češće provođenje vremena na internetu nije bilo povezano s rjeđim sudjelovanjem u vjerskim aktivnostima među vjernicima.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Suprotno tomu, ljudi koji često gledaju televiziju nisu ništa manje religiozni, no rjeđe sudjeluju u vjerskim aktivnostima.

Internet širi horizonte

Prema računalnom znanstveniku Allenu Downeyu, broj vjernika posljednjih 20 godina pada upravo zbog širenja interneta.

Istraživanja su pokazala da na nečiju vjersku pripadnost najviše utječe odgoj, to jest vjernici su najčešće ljudi kojima su i roditelji bili zagriženi vjernici.

No, iako broj ljudi koji imaju izrazito vjerski odgoj sve više pada, to ne može u potpunosti objasniti pad broja vjernika u svijetu. Prema Downeyu, to objašnjava samo 25 posto pada u postotku vjernika.

"Za ljude koji žive u homogenim zajednicama internet je prilika da saznaju više o ljudima koji vjeruju u druge religije (ili ne vjeruju) i s njima osobno komuniciraju", objašnjava Downey značaj interneta za opadanje religioznosti.

"Teže možemo zamisliti suprotan scenarij, to jest zašto bi nereligioznost prouzročila češće korištenje interneta", smatra Downey.