Internetom se širi zapanjujuća snimka oluje na kometu, evo o čemu se radi

Foto: ESA/YouTube



POSLJEDNJIH dana društvenim mrežama širi se fascinantan video koji izgleda kao da je zabilježen negdje na snježnim vrhuncima Mount Everesta ili na Antarktici.



Snimka zapravo predstavlja animaciju napravljenu od više pojedinačnih fotografija koje je zabilježio lender Philae letjelice Rosetta koju je Europska svemirska agencija poslala da istraži komet 67p/Churyumov-Gerasimenko.



Zanimljivo je da su fotografije, koje je snimio uređaj Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System (OSIRIS), već od ožujka dostupne na internetu. Međutim, korisnik Twittera po imenu landru79 nedavno ih je povezao u vrlo dramatičan prizor. Nakon što ga je objavio na svojem profilu, više znanstvenika javilo se s tumačenjima što se zapravo vidi u animaciji.







Niti je snijeg, niti je oluja



Prije svega, ono što na snimci izgleda kao snježna oluja gotovo sigurno nije snijeg u onom smislu u kakvom ga poznajemo na Zemlji, ali i na nekim drugim planetima. U zabilježenom efektu u biti sudjeluje nekoliko različitih pojava.Naime, neke čestice, koje izgledaju kao da lepršaju uokolo poput snježnih pahulja nošenih vjetrom, zapravo su zrnca prašine koja jako sjaje jer su obasjana Suncem. U nastajanju efekta također sudjeluju kozmičke zrake koje su prilikom udara u čip kamere osjetljive na razne vrste signala, raznih valnih dužina, izbacuju nabijene čestice i tako na CCD snimkama stvaraju izdužene svijetle tragove nalik na crte. Na animaciji se također vide svijetle točkice koje izgledaju kao da se zajedno kreću prema dolje. To su zvijezde iz zviježđa Velikog psa u kojem se nalazi i vrlo sjajni Sirius. One stvaraju dojam da padaju prema površini 67p zato što komet rotira oko svoje osi.Naravno, treba uzeti u obzir da se film sastoji od relativno malog broja fotografija koje su snimljene u dužem razdoblju tako da su sva kretanja u filmu značajno ubrzana.Prema autoru, landru79, prva fotografija od koje se sastoji GIF zabilježena je 1. lipnja 2016. u 3,981 sekundi poslije 17 h prema UTC vremenu. Posljednja snimka zabilježena je u 17,017 sekundi poslije 17:25 h istoga dana. Drugim riječima, nekoliko sekundi koliko traje GIF u biti predstavlja 25 minuta zbivanja na kometu.Rosetta je lansirana 2004., a do kometa je stigla 2014. Teška dvije tone, opremljena brojnim instrumentima, na Zemlju je poslala obilje podataka unatoč činjenici da je njezin lender Philae nedugo nakon spuštanja na komet prestao raditi jer je upao u udubinu u kojoj nije dobivao dovoljno sunca za napajanje solarnih baterija. Sonda je srušena na površinu kometa 2016.Tviteraš landru79 već je najavio da će napraviti neki sličan video sa snimkama u boji.