Interni dopis Facebooka zagovara rast tvrtke pod svaku cijenu: "Moguće je da netko izgubi život"

U JAVNOST je procurio interni dopis jednog od izvršnih direktora Facebooka, u kojem se zagovara bjesomučni rast kompanije bez obzira na posljedice, koje mogu biti i smrt korisnika.

Autor dopisa iz 2016. Andrew Bosworth je svojim kolegama proslijedio svoju ocjenu u kojoj kaže: "Mi povezujemo ljude. Točka. Stoga je sve što radimo da potaknemo rast opravdano".

On je potom malo ublažio svoj stav, kazavši da je "tužna realnost da toliko vjerujemo u zbližavanje ljudi da sve što radimo kako bi povezali što veći broj osoba nam se čini dobrim". Na Twitteru je nedavno objavio da se "ne slaže s dopisom" te da ga je objavio "s ciljem provokacije i ukazivanja na moguće probleme".

"Moguće je da netko pogine u terorističkom napadu koordiniranom preko naše mreže"

U dopisu je Bosworth naveo da učinci povezivanja ljudi mogu biti loši ako ih korisnici učine negativnim. "Moguće je da to nekoga košta života ako je osoba izložena nasilnicima", napisao je.

U dopisu se upozorava da je "također moguće da netko pogine u terorističkom napadu koji je koordiniran preko naše mreže".

