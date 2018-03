INTERVJU Sandro Mur, osnivač Bellabeata, odgovorio na optužbe da je propao i prevario ulagače

Foto: Sandro Mur; Bellabeat

SANDRO MUR, osnivač Bellabeata, hrvatsko-slovenskog start-upa, koji je dugo vremena slovio kao jedan od najuspješnijih nakon što su svojim proizvodima postali poznati na američkom tržištu i privukli investicije nekih slavnih osoba, poput glumice Jessice Albe, u studenom prošle godine našao se u središtu pozornosti hrvatske javnosti zbog videa koji je objavio njihov bivši zaposlenik Božidar Ševo. U tom videu (kojeg više nema na YouTubeu) mogli smo čuti niz tvrdnji koje su negativno odjeknule u javnosti. Sandra smo tada zamolili za intervju kako bismo mu dali priliku odgovoriti na tvrdnje iz videa, a on je sada, nekoliko mjeseci kasnije, ipak pristao.



JA NISAM BELLABEAT I BELLABEAT NIJE JA



U studenom prošle godine pojavile su se informacije da je Bellabeat u problemima, da je otpuštena većina zaposlenih te da je kompanija pred gašenjem. Neki čak tvrde da se radi o prevari investitora jer, kako kažu, "kupovao je skupocjene automobile dok je firma propadala..., Lamborghini, Audi R8..." Kakvo je stanje u Bellabeatu i kako komentirate te navode o automobilima te prevari investitora? Je li smanjen broj zaposlenih?

Bellabeat je morao optimizirati svoje poslovanje u svrhu veće profitabilnosti jer nije mogao sam financirati svoj rast. Morali smo rezati većinu research & development projekta koji u ovom trenutku nisu bili ključni. Neki ljudi su na koncu otišli sami. Bellabeat je sada profitabilan te pokušavamo ispraviti propuste koji su se dogodili, prije svega u procesu zapošljavanja i planiranom rastu.

Ja sam fizička osoba i zovem se Sandro, a ono je pravna osoba i zove se Bellabeat. Ja nisam Bellabeat, i Bellabeat nije ja. Da ja sutra umrem, Bellabeat će u dalje nastaviti raditi. Neke stvari što radim nažalost se mogu prikazati u kontekstu Bellabeata, što ja mislim da je krivo. Ja nisam naslijedio novce od roditelja, nisam uzimao nikakve poticaje od države niti od "nekih" ljudi koji komentiraju moj život, stoga ne vidim smisao da moram pojašnjavati svoje odluke u životu. Ukoliko u jednom trenutku moj privatni život bude štetio poslovanju Bellabeata za koji sam odgovoran, razmislit ću o tome da promijenim nešto u svom životu.

Ja sam se isto pitao kada sam vidio Rimca i Kopica onako malo ljubomorno: "Zašto ja moram prolaziti kroz sve ove životne procese kada bih mogao biti na otvorenom tržištu i stvarati vrijednost?" Svoju ljubomoru sam pretvorio u inspiraciju i motiv da se probijem, i to je na kraju dana najbitnije - biti dovoljno hrabar i odabrati drugačiji put i pomoći postavljati granice drugim ljudima koji se to možda ne usude sami.







Vaš bivši zaposlenik objavio je video u kojem također iznosi neke informacije koje rad Bellabeata prikazuju u negativnom svjetlu. Konkretno, kaže da su se raznim stranama prezentirali netočni podaci o poslovanju i prodaji. Da su zaposlenici vidjeli jedne podatke (točne), javnost druge itd. Je li to točno i kako to komentirate?

Dotični čovjek ne radi u Bellabeatu već nekoliko godina, iskoristio je ovu priliku da stvari stavi u kontekst iz kojeg može zaraditi najviše novaca na svojim YouTube adovima, to nije ništa strano, to radi gotovo i svaki medij u Hrvatskoj. Bellabeat nije nikad iznosio krive činjenice niti brojke. Stvari se mogu interpretirati na razne načine, a on je u ovom slučaju odabrao onaj negativan.



U spomenutom videu je u negativnom svjetlu prikazana i privremena selidba zaposlenika na Kanarsko otočje. Bivši zaposlenik u videu kaže da su si sami morali platiti karte. Kako to komentirate i kakav je bio dogovor oko troškova za to putovanje?



Dotični je iz Bellabeata otišao puno prije našeg odlaska na Kanare. Bellabeat je pružio priliku ljudima koji su željeli provesti mjesec dana na Kanarima te platio boravak za njih i njihovu obitelj, a svih tih mjesec dana uopće nije ulazilo u godišnji odmor, tako da su ljudi još imali po 2,3 tjedna godišnjeg odmora. Točno je da avionske karte nisu bile pokrivene, ali ne vidim zašto bismo takve podatke, odnosno dogovore unutar firme, iznosili u medije. Mislim da tu ništa nije sporno jer su skoro svi zaposlenici pristali na putovanje, ljudima je bilo lijepo, team je zajedno živio, radio i družio se. To je iskustvo koje će pamtiti cijeli život. Čak smo i ljudima koji su htjeli, a nisu mogli ići financijski pomogli.



Bellabeat na Kanarima



Spominjalo se i da su na sajmu elektronike CES u Las Vegasu predstavljani neki proizvodi koji tada još nisu bili gotovi. Je li to točno i kako to komentirate?

To je istina, ali to je normalna tehnika kojom se služe i ostale firme koje sudjeluju na CES-u. Potrebno je ispitati potražnju tržišta, razgovarati s kupcima, proizvođačima i posjetiteljima sajma. Logično je da ćemo prvo uložiti u prezentaciju pa vidjeti ima li proizvod tržište, nego ga odmah razviti, ući u masovnu proizvodnju i onda tek vidjeti ima li potražnje, na taj bi način odavno bankrotirali.



PROPUSTI SU SE DOGAĐALI, I TO JE NORMALNO

Ranije ste iznosili vrlo ambiciozne planove za Bellabeat. Spominjalo se skoro dostizanje vrijednosti kompanije od milijardu dolara. Je li to sada ostvarivo i kakvi su planovi za budućnost? Je li bilo grešaka na dosadašnjem putu i, ako da, gdje se griješilo?

Firmu sam pokrenuo s 25 godina, prije toga nikad nisam upravljao velikom organizacijom. Bellabeat je organizacija čija se proizvodnja i cijeli production team nalaze u Kini, software team u Europi, te sales team u Americi. Propusti su se događali svaki dan, kao i u svakoj stvari u životu, i ja sam toga svjestan. Nekad su se događali toliko veliki propusti da sam se čudio što smo to uspjeli prebroditi i ispraviti, ali to je život. Treba preživjeti i jedino što u životu treba znati je kako preživjeti, greške radim, ali svakim danom iz njih učim i postajem bolji i iskusniji.

Među ulagačima u Bellabeat bila su i neka poznata imena. Koliko je trenutno ulagača, tko su oni i kolika je vrijednost kompanije?

Bellabeat uz sebe ima vrhunske fondove kao što su Universal Music, CrunchFund, SVAngel, YC te jako dobre individualne investitore kao što su financijski direktor Pixara i direktor Twittera koji i sjedi u upravljačkoj strukturi Bellabeata. Većina investitora već sada može dobiti 10 x povrata od svoje investicije, tako da su svi zadovoljni.