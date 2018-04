ISIS-ovi džihadisti preuzeli odgovornost za današnje napade u Kabulu

Foto: Hina/EPA

ISLAMSKA država preuzela je odgovornost za dvije eksplozije u Kabulu danas rano ujutro u kojima je poginulo najmanje 25 ljudi, među njima devet novinara, prenijela je njihova novinska agencija Amaq.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

LATEST: ISIS claims responsibility for double suicide bombing in Kabul that killed at least 25 people, including nine journalists. https://t.co/dBiiG9HTAa pic.twitter.com/VEgdG3CjeM