Ispovijest djevojčice, žrtve oca pedofila: "Mislila sam da je u redu to što mi je napravio"

SA SAMO osam godina djevojčica čiji identitet, jasno, ostaje skriven bila je žrtva seksualnog iskorištavanja od strane vlastitog oca.



Nakon što je to otkrila majci prijavili su ga policiji i počelo mu je suđenje. Dobio je dvije godine zatvora, ali je presuda pala zbog proceduralne pogreške. Da stvar bude gora, djevojčica je ponovno morala na sud, ponovno prepričavati sve detalje, pa je ogorčena povukla iskaz. I on je oslobođen. Ali, sada kreće novo, treće suđenje gdje će opet morati na sud pričati sve ispočetka.



Večeras je za RTL ispričala svoju mučnu priču. Sjetila se kako je u početku o svemu šutjela. Otac joj je govorio da je to normalno, da to prolaze sva djeca. Bila je curica. Samo osam godina stara.



"Mislila sam da je to u redu bilo šta je napravio. I kada mi je mama objasnila da to nije u redu i da se to uopće ne događa i da se to nije smjelo dogoditi, onda mi je tek bilo jasno što se to stvarno dogodilo", ispričala je žrtva seksualnog iskorištavanja.



Sve se odvijalo u njegovom stanu, jer je otac bio rastavljen od majke.



"Nakon mjesec dana sam rekla mami. Mama je bila šokirana, to je bilo negdje u gradu, tad sam ja njoj prvi put rekla, i onda smo nakon toga otišli u policijsku stanicu", kaže.

Presuda pala zbog proceduralnih razloga



Otac je završio 10 mjeseci u pritvoru. Dobio je 2 godine zatvora zbog spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Ali, presuda je pala iz proceduralnih razloga, pa je ona morala ponovno na sud. Po drugi put pričati ružne detalje.



"Bilo mi je dosta da mene stalno ispituje o tome, i ja sam samo rekla da se to nije ništa dogodilo, da ja sama zaboravim šta je to bilo".Slučaj sada ide na treće suđenje. Cijelu pravnu bitku prolazi zajedno s majkom. Majka nije ništa posumnjala."Nisam posumnjala, ne bi mi takvo što palo na pamet, dosta sam se šokirala, al je ona meni malo po malo pričala", rekla je majka zlostavljanog djeteta.Što je najgore, ni danas 5 godina od toga sudskog epiloga nema."Kad čujete takve priče, pomislite: događa se to, ali ne meni. Onda kad se to vama dogodi, shvatite da se to može bilo kome dogoditi. I tek onda shvatite koliko je to strašno", kaže majka zlostavljanog djeteta.O ružnim stvarima iz prošlosti ova djevojčica više ne razmišlja."Pa mislim da ga vidim, vjerojatno se ne bi obraćala, nego pokušavala da on mene uopće ne vidi, tako nešto", priča djevojčica koja s ocem više nije ni u kakvom kontaktu.