Isti ljudi koji su spalili slikovnicu u Kaštelima, danas su vodili kozu u duginim bojama kroz Trogir

TROGIRANI nisu kao krnju spalili starca s natpisom "Ja sam gay, a ovo su pederi", već zlatnu špinu koja je pukla, a nitko nije primijetio da curi pola godine, dok se novi gradonačelnik Ante Bilić nije uhvatio za glavu kada je vidio koliki računi stižu za vodu. Trogirski proračun puknuta je cijev olakšala za nevjerojatnih milijun kuna pa je razumljivo i da se krnje ove godine ukazao u vidu zlatne špine.

"To su naši dragi gosti iz Kaštela, ne možemo kontrolirati njihov program"

Na karnevalu u Trogiru danas se vidio i program vezan uz napad na LGBT zajednicu, a od organizatora karnevala Tonćija Barade iz udruge Rašpin jute doznajemo kako je riječ o gostima iz Kaštela, koji su prošli tjedan spalili dječju slikovnicu s dvije mame i dva tate, zbog čega su dobili i kaznenu prijavu koju su podnijele LGBT i roditeljske udruge.



"To su naši dragi gosti iz Kaštela. Udruga Poklade. Njihove točke ne možemo kontrolirati. Njihov je krnje bio s natpisom "Ja sam gay, a ovo su pederi", mi smo spalili zlatnu špinu. Očito su procurile neke dezinformacije", kaže Barada.

"Moje mišljenje nije relevantno"

Pitali smo što ga što on misli o točki iz Kaštela.

"Svatko ima svoje mišljenje vezano za to, imam i ja, ali nije relevantno. To je njihov izražaj, ja ga poštujem. Eto, jer to je njihovo", kazao nam je Barada.

Čuli smo se i s gradonačelnikom Trogira, SDP-ovcem Antom Bilićem.

"Nisam bio tamo, ali je u svakom slučaju neprimjereno, pogotovo što je bilo dosta djece. Strašno mi je bilo i ono u Kaštelima, a i ovo sad. To sigurno ne mogu biti teme koje nas tište", komentirao je Bilić.