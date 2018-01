Ističe rok za formiranje nove vlade u Kataloniji, Puigdemont jedini kandidat za predsjednika

Foto: Hina



NEIZVJESNOST oko uspostavljanje nove vlade u Kataloniji nastavlja se nakon susreta kandidata za predsjednika vlade Carlesa Puigdemonta i predsjednika katalonskog parlamenta Rogera Torrenta.



Puigdemont je rekao kako ne isključuje niti jednu mogućnost vezanu za parlamentarnu sjednicu u Barceloni na kojoj bi se do 31. siječnja trebalo glasovati o njegovom imenovanju. Vrati li se u Španjolsku, gdje je optužen za pobunu nakon izglasavanja nezavisnosti Katalonije u listopadu, bit će uhićen.

"Idealno imenovanje bilo ono u kojem bih bio prisutan u parlamentu, to je ono što svi želimo, no da bi se to moglo ostvariti potrebno je da se ispune uvjeti. Naravno, postoje i drugi načini te ne isključujemo niti jedan", izjavio je Puigdemont nakon sastanka s Torrentom u Bruxellesu.

"Katalonija prolazi kroz izvanrednu situaciju"

Dopusti li katalonski parlament, u kojem zagovornici nezavisnosti imaju većinu mjesta, da Puigdemont bude izglasan i izabran na daljinu španjolska vlada će se žaliti Ustavnom sudu. Time bi Madrid nastavio direktno upravljati pokrajinom na obali Sredozemnog mora gdje živi 7,5 milijuna stanovnika.

Torrent je rekao kako Katalonija prolazi kroz izvanrednu situaciju što ga je primoralo da se s Puigdemontom susretne u Bruxellesu a ne Barceloni.

"Puigdemontu i zastupnicima koji se nalaze u Bruxellesu rekao sam kako je moja institucionalna i moralna obveza braniti politička prava svih izabranih zastupnica i zastupnika", napomenuo je.

U Belgiji se od 29. listopada, dva dana nakon izglasavanja nezavisnosti u katalonskom parlamentu, nalaze Puigdemont te četvero bivših članova njegove vlade. Svi su oni ponovno izabrani u parlament na izborima održanima 21. prosinca.

Njih bi petero zbog optužbi za pobunu bilo uhićeno stupanjem na španjolsko tlo što ih sprječava da dođu u Barcelonu na parlamentarnu raspravu. Vodstvo katalonskog parlamenta, gdje većinu imaju pobornici nezavisnosti poput Torrenta, još uvijek se nije očitovalo o mogućnosti da oni svoje glasove prenesu drugim zastupnicima pa preko njih glasuju.

Stranke za nezavisnost osvojile većinu u parlamentu Katalonije

Tri stranke za nezavisnost Katalonije imaju 70 od 135 mjesta u parlamentu a za izglasavanje predsjednika vlade bit će ih potrebno 68.

U srijedu 31. siječnja je posljednji dan za održavanje prvog kruga glasovanja. Ako niti jedan kandidat ne dobije 68 glasova dva dana kasnije će se održati drug krug u kojem će za imenovanje biti dovoljno više glasova „da“ u odnosu na „ne“.

Puigdemont je zasad jedini kandidat. On je od kraja 2015. pa do 29. lipnja upravljao regionalnom vladom koju je zatim španjolska vlada otpustila pa preuzela direktno upravljanje te raspisala izbore.

Ako Katalonija ne dobije novog predsjednika vlade 2. veljače počet će razdoblje od dva mjeseca do novog kruga glasovanja. Ako niti tada nitko ne bude izabran Katalonci će ponovno na izbore.

Španjolska policija pojačala je kontrolu na granicama kako Puigdemont ne bi tajno ušao u zemlju i došao u parlament. Iz Madrida je španjolski ministar pravosuđa poručio kako Puigdemont neće biti izabran za predsjednika vlade na daljinu jer da pravila nalažu da mora biti prisutan tijekom glasovanja. Stranke za nezavisnost spremne su ga izabrati bez da dođe u Barcelonu.

Osiguranje ih nije pustilo u predstavništvo Katalonije u Bruxellesu

Puigdemont se s Torrentom u utorak trebao sastati u prostoriji predstavništva vlade Katalonije u Bruxellesu no španjolski ministarstvo to je zabranilo. Naime, nakon izglasavanja nezavisnosti u listopadu španjolska vlada je preuzela upravljanje katalonskom administracijom uključujući i to predstavništvo. To je jedino predstavništvo Katalonije u inozemstvu koje je ostalo otvoreno dok su sva druga, uključujući i ono u Zagrebu, zatvorena.

Privatno osiguranje nije pustilo Puigdemonta, Torrenta i četvero zastupnika u zgradu pa su oni otišli u zgradu sjedišta Europskog slobodnog saveza, grupacije čiji je član Katalonska republikanska ljevica (ERC) kojoj pripada Torrent.

On smatra da su zabranom ulaska, naloženom iz španjolskog ministarstva vanjskih poslova u Madridu, prekršena politička prava Puigdemonta i četvero zastupnika te je zatražio od pravne službe da to istraži u skladu s belgijskim i španjolskim zakonom.

"Potrebno održati vladavinu zakona"

Španjolski kralj Felipe VI istaknuo je, pak, na forumu u švicarskom Davosu kako se ustav i zakoni poštuju.

"Lekcija koju treba izvući iz ove krize, ne samo Španjolska već demokracije općenito, jest da je potrebno održati vladavinu zakona", rekao je.

Prema španjolskom ustavu na snazi od 1978. niti jednoj od 17 autonomnih pokrajina nije dopušten referendum o nezavisnosti. Civilna garda je u srijedu ušla sa sudskim nalogom u prostorije nevladinih katalonskih organizacija Katalonska nacionalna skupština (ANC) i Omnim Cultural čiji se čelnici nalaze sto dana nalaze u pritvoru pored Madrida.

Optuženi su za sudjelovanje u referendumu unatoč zabrani suda i sprječavanju policije na skupovima i tijekom referenduma. Dvije organizacije su kritizirale policijsku premetačinu ureda.