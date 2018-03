Ivica Dačić se otrovao kozjim gulašem u Burkini Faso

Foto: FaH

SRPSKI ministar vanjskih poslova Ivica Dačić otrovao se tijekom službenog posjeta Burkini Faso nakon što je pojeo lokalni specijalitet - kozji gulaš. Dačić je odmah primio infuziju i njegovo stanje se poboljšalo, prenose srpski mediji.

"Pao mu je imunitet"

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"On često putuje po afričkim zemljama jer je to dio strategije za smanjenje broja zemalja koje su priznale Kosovo. Vjerojatno mu je pao imunitet, s obzirom na to da je nedavno imao jak virus. Na ovakvim putovanjima vodi se računa i što se jede, ali promjena klime i vremenska razlika mogu izazvati zdravstvene tegobe. Dobro je da je nakon brze liječničke intervencije ministru bilo znatno bolje", otkrio je izvor blizak Dačiću.

Burkina Faso jedna je od država koje su priznale neovisnost Kosova, a spada u najsiromašnije zemlje svijeta. Kozji gulaš pravi se od kukuruza, povrća i specifičnih začina karakterističnih za taj afrički kraj.