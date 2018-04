Ivica Todorić kao lik iz Malnarove "Noćne more"

Foto: Index, N1



ŠTO se Ivica Todorić više pojavljuje na televiziji, to je jasnije zašto je prije glumio nedodirljivog biznismena koji izbjegava medije i rijetko daje intervjue.

>> Todorić u prvom televizijskom intervjuu: Agrokor uopće nije bio u problemima



Valjda mu nisu dali da klepeće okolo da se ne skuži da je "najmoćniji čovjek" hrvatskog biznisa na razini freakova iz noćnih emisija pokojnog Željka Malnara.



Todorić, dok je bio gazda Agrokora, rijetko je davao intervjue. U posljednjih dvadesetak godina moglo bi ih se nabrojati na prste - i to isključivo u tiskanim medijima. Televizijskih nastupa, izuzev kratkih izjava nije bilo.



Pojavljivanje pred kamerama počelo je nakon bijega u London. Todorić je od tamo počeo objavljivati video blogove - to su ipak kontrolirane situacije u kojima zvuči koliko-toliko suvislo, no prave atrakcije događaju se kada ga novinari, kao neki dan, dočekaju pred sudom gdje se odlučuje o njegovom izručenju.



Prije pet dana Todorića su novinari dočekali pred zgradom Westminster Magistrates Courta, nakon ročišta o njegovom izručenju u Hrvatsku. Iako se ranije stvarala slika da Todorić izbjegava medije, sada je vidljivo da zapravo voli razgovarati, samo što bi za njega bilo bolje da što manje priča.



Držao je monolog, koji su novinari pokušavali prekinuti pitanjima, supruga i odvjetnici pokušali su ga zaustaviti, u jednom trenutku je otišao pa se ponovno vratio, skakao s teme na temu...





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Znate kaj mi se dogodilo? Ja sam vam ovak osjetljiv pa golube hranim.. ili kaj.. životinje di mogu... Ovdje sam vam isto hranio golubove i meni dođe dopis... veli hranite golubove to se na tom mjestu ne smije, prijavit ćemo vas policiji ako to budete... Pazite ja sam kaj sam golube hranil bil prijavljen, a vjerujte ljudi meni su uzeli kompaniju da nisam nikad nijedan papir dobio, nit me tko gdje zvao, i ne znam kaj...", požalio se Todorić novinarima koji su ga čekali pred sudom.



Javnost zapravo tek sada upoznaje lika koji je desetljećima drmao hrvatskom ekonomijom, i sada kada vidimo o kome i čemu se radi, pravo je čudo da sve skupa još i ranije nije otišlo k vragu.



Čovjek koji ostavlja dojam kao da je ispao iz Malnarovog Nightmare Stagea vodio je i bio vlasnik firme sa 60 tisuća ljudi. Kako je uz Ševu, Jajana, Lakija ili Bracu, baš Toda iz Božjakovine postao najveći biznismen u Hrvatskoj? Uz pomoć politike.



Politika je stvorila ekipu iz noćne more



Agrokor je od samog početka bio paradržavna firma. U njemu su radili članovi obitelji poznatih političara, bivši guverner, bivši službenici ministarstava, iz njega su se regrutirali članovi vlada... Zakoni su se krojili po mjeri Todorića, a državne inspekcije nisu ga smjele dirati. Todorića su štitili svi - od poreznika do raznih ministarstava i agencija.

Mogao je raditi što god hoće. Agrokor je s drugim većim firmama u Hrvatskoj s kojima je surađivao - a nemali broj ih ima vlasnike ili managere profila sličnog Todorićevom - razvio posebni poslovni sado-mazo odnos u kojemu je rokove plaćanja rastegnuo izvan svih okvira.



Todine kolege iz noćne more zvana hrvatska ekonomija morali su za njega dizati kredite, dok su s druge strane mogli uživati u sigurnom plasmanu kroz Konzum, pa nisu morali previše razmišljati o razvoju i novim tržištima. Kada je to sve puklo, i oni su završili u problemima, skupa sa svojim Todom.



Hoće li se hrvatska ekonomija ikada oporaviti od te ekipe? Jako teško.