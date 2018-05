Iz Francka su u novom priopćenju žestoko napali izvanrednu upravu Agrokora

Foto: Franck

TRGOVAČKI sud u Zagrebu, kako je objavljeno prije nekoliko dana, zatražio je od izvanrednog povjerenika za Agrokor Fabrisa Peruška niz dokumenata i objašnjenja oko provedbe nagodbe, iz kojih se može zaključiti da su uvaženi argumenti Francka i Agrama koji su upozoravali da je cijeli proces rada izvanredne uprave netransparentan, da se u nagodbi pogoduje roll up kreditorima te da se i ne zna tko je koliko bio isplaćen do sada.



Danas poslijepodne iz Francka su se javili novim priopćenjem kojim napadaju izvanrednu upravu Agrokora kao i privremeno vjerovničko vijeće.

Priopćenje Francka prenosimo u cijelosti.



"Izvanredna uprava Agrokora 3. svibnja ove godine objavila je izjavu u kojoj navodi kako „nema argumenata za tvrdnje Francka da nagodba zbog rješenja Visokog trgovačkog suda ne može biti postignuta u zakonom propisanom roku“. Cijeli tekst izjave samo je neuspjeli pokušaj javnog opravdavanja za sve pogrešne odluke i netransparentnost odlučivanja kako izvanredne uprave tako i privremenog vjerovničkog vijeća, koji su rezultirali recentnim odlukama VTS-a i Trgovačkog suda u Zagrebu.





Umjesto da poštuje odluke i rješenja oba suda izvanredna uprava nastavlja raditi na dosadašnji način i nastavlja s neprihvatljivom praksom ignoriranja argumenata svih onih što ne prihvaćaju diktat nekolicine vjerovnika koji su si na nezakonit način uzeli pravo nametanja svojih parcijalnih interesa kao većinskih. Uvidom u spis Trgovačkog suda u Zagrebu ustanovili smo da je i Agrolaguna d.d., jedno od društava pod izvanrednom upravom, zatražila od Suda da naloži izvanrednom povjereniku dostavu „procjene vrijednosti dužnika i povezanih i ovisnih društava“. Upozoravamo cjelokupnu javnost da još uvijek nisu utvrđeni ni objavljeni iznosi tražbina za glasovanje, a da izvanredna uprava u svom poslovično navijačkom i pristranom stilu prejudicira da ta većina postoji jer navodi da „načelni sporazum vjerovnika postignut 10. travnja ove godine ima podršku većine vjerovnika koja je potrebna za postizanje nagodbe“.Trgovački sud u Zagrebu svojim je Zaključkom od 26. travnja ove godine pozvao izvanrednog povjerenika da u roku od petnaest dana dostavi u spis Suda očitovanje koliko je kojem vjerovniku podmireno tražbina „budući da navedeno utječe na pravo glasa kod glasovanja o nagodbi“.

Izvanredna uprava trebala je odavno i bez poziva Suda objaviti tablicu tražbina za glasovanje, ali to nije učinila jer bi na taj način dodatno delegitimirala trenutni sastav privremenog vjerovničkog vijeća. To i jest razlog zašto je Trgovački sud u Zagrebu istim Zaključkom pozvao izvanrednog povjerenika da predloži novog člana privremenog vjerovničkog vijeća umjesto trenutnog predstavnika „malih dobavljača“.



I iz same izjave izvanredne uprave očito je da zbog prekratkog roka nema realne mogućnosti za formiranje vjerovničkog vijeća kao legitimnog i reprezentativnog tijela vjerovnika te da postoji namjera da se privremeno vjerovničko vijeće nezakonito iskoristi za nametanje nagodbe po volji nekolicine vjerovnika. Zbog toga je Franck bio prisiljen od Trgovačkog suda u Zagrebu zatražiti donošenje Privremene mjere kojom se nalaže članovima privremenog vjerovničkog vijeća da se do završetka postupka izvanredne uprave i namirenja Društva suzdrže od davanja suglasnosti na konačni tekst nagodbe, ako tekst nagodbe uključuje odredbe o raspolaganju ili prijenosu imovine društva Roto Dinamic d.o.o", stoji u priopćenju.