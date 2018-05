IZ MINUTE U MINUTU AFERA HOTMAIL Odluka o Dalićki neće biti danas, razgovori se nastavljaju idući tjedan

Foto: Patrik Maček/Pixsell

MILORAD Pupovac, predsjednik SDSS-a, i Furio Radin, predstavnik manjinaca u saboru, potvrdili su jučer Indexu da traže hitan sastanak koalicije zbog mailova Martine Dalić. Iz HNS-a poručuju: "Ako su mailovi autentični, Dalić mora otići." A mailovi jesu autentični.

> MAILOVI SU 100% AUTENTIČNI Hoće li se Plenković riješiti Dalićke ili idemo na nove izbore?

Zbog onog što je napravila Martina Dalić, a što Plenković lakonski odbacuje tezom da cilj opravdava sredstvo i da se radilo na brzinu (jer brzina valjda podrazumijeva i milijunske protuusluge), u svakoj iole uređenijoj državi vlada bi pala u roku odmah. Pravnici s kojima je razgovarao Index tvrde da bi se tu moglo raditi o kaznenom djelu, a isto je potvrdila i Dalija Orešković, cijenjena pravnica i bivša šefica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, koja više ne obavlja taj posao jer je tako odlučila HDZ-ova većina u saboru. I samo Državno odvjetništvo potvrdilo je da će provjeriti Dalićkine mailove.

Što će se događati tijekom dana pratite na Indexu

12:55 Zastupnici SDP-a Peđa Grbin i Arsen Bauk najavili su inicijativu 30 zastupnika kojom će osigurati da se idući tjedan na saborskoj sjednici raspravlja o Agrokoru. Pri tome je Grbin kazao kako je Afera Hotmail pokazala da u procesu pisanja i provedbe lex Agrokora ima elemenata niza kaznenih djela. Milorad Batinić iz HNS-a nije potpisao tu inicijativu, kaže kako mu nitko nije niti ponudio da potpiše.



"HNS nije tražio da Martina Dalić da ostavku. Koalicijski sastanak je redovan sastanak koji se odvija. Idući tjedan na sastanku ćemo raspravljati s izvanrednim povjerenikom o procesu nagodbe," kazao je Batinić za



"HNS podržava vladu, cilj nam je stabilnost države. Ovo što se događa su izazovi, bit će ih još. Doklegod možemo s partnerima razgovarati o svemu, mi smo dio koalicije. HNS u ovom trenutku podržava Martinu Dalić. Što se tiče autentičnosti mailova, u ovom trenutku to nije važno. Nama je u fokusu završavanje nagodbe i da to bude uspješno, a nadležne službe neka odrade svoj posao. Smjena Martine Dalić nije tema sastanka sljedeći tjedan", dodao je.



Smatra kako DORH treba procijeniti postoji li kaznena odgovornost Martine Dalić i dodaje da su mailovi falsificirani. Na opasku novinara kako je Dalić sama potvrdila autentičnost mailova, kazao je Dalić ima podršku koalicijskih partnera, a da će se autentičnost mailova naknadno utvrditi. Laže li Batinić namjerno ili nema pojma o čemu se radi, zasad nije jasno. Naime, sama Dalićka potvrdila je autentičnost mailova. Zastupnici SDP-a Peđa Grbin i Arsen Bauk najavili su inicijativu 30 zastupnika kojom će osigurati da se idući tjedan na saborskoj sjednici raspravlja o Agrokoru. Pri tome je Grbin kazao kako je Afera Hotmail pokazala da u procesu pisanja i provedbe lex Agrokora ima elemenata niza kaznenih djela. Milorad Batinić iz HNS-a nije potpisao tu inicijativu, kaže kako mu nitko nije niti ponudio da potpiše."HNS nije tražio da Martina Dalić da ostavku. Koalicijski sastanak je redovan sastanak koji se odvija. Idući tjedan na sastanku ćemo raspravljati s izvanrednim povjerenikom o procesu nagodbe," kazao je Batinić za N1 "HNS podržava vladu, cilj nam je stabilnost države. Ovo što se događa su izazovi, bit će ih još. Doklegod možemo s partnerima razgovarati o svemu, mi smo dio koalicije. HNS u ovom trenutku podržava Martinu Dalić. Što se tiče autentičnosti mailova, u ovom trenutku to nije važno. Nama je u fokusu završavanje nagodbe i da to bude uspješno, a nadležne službe neka odrade svoj posao. Smjena Martine Dalić nije tema sastanka sljedeći tjedan", dodao je.Smatra kako DORH treba procijeniti postoji li kaznena odgovornost Martine Dalić i dodaje da su mailovi falsificirani. Na opasku novinara kako je Dalić sama potvrdila autentičnost mailova, kazao je Dalić ima podršku koalicijskih partnera, a da će se autentičnost mailova naknadno utvrditi. Laže li Batinić namjerno ili nema pojma o čemu se radi, zasad nije jasno. Naime, sama Dalićka potvrdila je autentičnost mailova.

12:35 "Mi dajemo podršku Plenkoviću kao premijeru, većina u saboru nije ugrožena, ali očekujemo da se neke stvari rješavaju. Ako postoje pojedinci koji su iskoristili svoju situacije, očekuem da nadležne službe to istraže", rekao je HSLS-ov Darinko Kosor. Dodao je da treba Dalićku pitati je li lagala, a da je li se netko okoristio trebaju istražiti policija i DORH što prije.







12:31 Milorad Pupovac kazao je novinarima ispred vlade da se razgovori o nagodbi i Dalićki nastavljaju idući tjedan.

"Donijeli smo određene zaključke. Nastavljamo sljedeći tjedan razgovor o postizanju nagodbe i razgovor o tome gdje je i na kojim mjestima napravljena kontaminacija u cijelom procesu. Što se vlade tiče, vladajuća koalicija i njezini članovi ju podržavaju. O kontaminiranim mjestima nastavljamo razgovore i u slučaju potrebe, poduzet će se koraci. Valjda činjenica da smo se danas našli jasno govori kako se ne smije dopustiti ugrožavanje postizanje pogodbe", kazao je Pupovac.



O lažima saborskom odboru za gospodarstvo u kojima je Martina Dalić kazala kako nije u vezi sa Šavorićem, Pupovac je kazao kako će razgovore nastaviti sljedeći tjedan: "Unutar tri dana se neće ništa značajno dogoditi kada je posrijedi unutarnja politika osim što će svi uključeni u taj postupak biti pripremljeniji i koncentriraniji kako bi utvrdili aktere i mjesta na kojima su kontaminirani procesi. Ja bih po tom pitanju postupio prilično jednostavno".







12:30 Branimir Glavaš iz HDSSB-a izašao je sa sastanka i na izlasku rekao: "Nagodba u Agrokoru je uspješna, a institucije neka rade svoj posao. Premijer ima povjerenje svih koalicijskih partnera".

12:25 U saboru zastupnici komentiraju Aferu Hotmail. Jedan od njih je i Peđa Grbin iz SDP-a koji je za N1 kazao kako je vidio i nove mailove koje je objavio Index. Najavio je kako će se o svemu ovome raspravljati o Agrokoru i svemu što se dogodilo u aferi.



"Šavorićev zakon, mašala. Očito je da je potpredsjednica vlade i desna ruka premijera Plenkovića u više navrata obmanula javnost. Dovoljno je vidjeti mailing listu Dalićke. Kontinuitet ovih godinu i dva mjeseca je jedna velika laž", kazao je Grbin.



"Da se radi o direktorici jedne banka što je ona nekad bila, to bi bilo legalno. Ovako, kao potpredsjednica vlade, ona ima obavezu pred hrvatskim građanima. Javnost je uskraćena za informacije na koje ima pravo. Očito je da su sudionici razgovora u mailu bili svjesni kako su u konfliktu interesa", dodao je.



"Ovdje imamo elemente sukoba interesa, to je potpuno jasno. Ima i elemenata kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti. Ona je osigurala ljudima kojima je pomogla da dođu na svoja mjesta milijunske dobiti. Imamo dilanje povlaštenih informacija, a sve je to učinjeno u sastavu jednog udruženja koje je djelovalo mjesecima. Tu je i sigurnosni problem. Ja se pitam - što sve naši dužnosnici, barem oni koji koriste mail, odaju na taj način. Niti Tomislav Karamarko nije misli odati ostavku, trebalo mu je nekoliko tjedana, očito je tako i s ministricom Dalić", kazao je Peđa Grbin iz SDP-a i dodao kako na sastanku koalicijskih partnera oni odlučuju između javnih i osobnih interesa.

11:50 Sastanak još traje.

Radimir Čačić iz Narodne stranke - Reformista napustio je sastanak nešto ranije. Opravdao je to obavezama koje je napustio kako bi prisustvovao sastanku u vladi ali i koje ga očekuju nadalje.



"Ne vidim tu nikakve elemente kaznenog djela. Ako se priprema sa strukom tekst koji treba biti pripremljen u najkraćem mogućem roku, to rade eksperti. Eksperata na tu temu u ovoj zemlji ima desetak. Oni se moraju pozvati i na tome radi vlada. Ako je Dalić kriva, smijenimo je. Ako nije, prestanimo prodavati maglu. DORH se mora uključiti na prvi znak kaznenog djela. Ima li takvog znaka ili ne, ja ne znam. Po mojem dubokom uvjerenju, da se to dogodilo meni, potpuno isto, na isti način bih napravio i ja. To može biti koruptivno, kriminalno, a može biti i korektno", kazao je Čačić.



"Raditi se mora časno, napadat će vas mediji i sitne strane. Ako je Martina Dalić radila to časno, to je u redu. Ako nije - van iz vlade!", dodao je Čačić. Kazao je da je Martina Dalić najslabija karika pa nije čudo da se na nju obrušila javnost.



11:40 Ljubo Jurčić, saborski zastupnik SDP-a i nekadašnji ministar gospodarstva kazao je za

Ljubo Jurčić, saborski zastupnik SDP-a i nekadašnji ministar gospodarstva kazao je za N1 da se našao u sličnoj situaciji kad se provodila privatizacija INE. Kaže kako se tada nije koristilo mailovima već registratorima. "Na privatni način se ne mogu voditi državne stvari, postoji procedura, zakonski okviri i način na koji se čuvaju poslovne tajne", kazao je Jurčić.

"Ovdje je to sve skupa izbjegnuto i to sada izlazi na javnost. Radi se o temeljnoj pogreški u proceduri", dodao je Jurčić. "Dalić bi trebala dati ostavku, napravila je pogrešku u političkim koracima, ovo je ružna stvar", zaključio je Jurčić. Vjeruje kako će koalicijski partneri danas podržati Dalić jer bi nedostatkom podrške bili pogođeni premijer i HDZ, a trenutno je potrebno "smanjiti štetu".

"Koliko je Hrvatska dala za savjetnike, mi smo tim novcem mogli obrazovati svoje ljude i imati svoje savjetnike. Pitanje je je li to bilo samo za savjetovanje ili su se izvlačili novci", kazao je Jurčić i dodao kako je sva krivnja na organizaciji te da smo trenutno u dubokoj političkoj krizi.



11:25 U vladi je u tijeku sastanak na kojem koalicijski partneri raspravljaju o mailovima Martine Dalić koje je objavio Index. Nakon završetka očekuju se izjave sudionika sastanka.

11:15 Oporba oštro osuđuje cijelu Aferu Hotmail. Predrag Matić kazao je za N1 kako osnivanje povjerenstva koje bi trebalo istražiti aferu "nižerazredna razina i posao treba preuzeti DORH. Iz svega što sam vidio u ponašanju premijera i potpredsjednice Vlade, tu ima elemenata kaznenog djela. Iz svega što sam vidio, itekako ima elemenata kaznenog djela. Afera Karamarko je kamilica u odnosu na ovo", kazao je Matić.



"Grčevito se drže jedni drugih jer ako popuste, njihova politička karijera je gotova. Koalicijski partneri... lojalnost koalicijskih partnera se bilježi u nulama. Oni neće samo tako izaći iz vlade, no pitanje je kolika je njihova cijena", dodao je Matić.

11:05 Koalicijski partneri ulaze u zgradu vlade. "Teško je raditi bilo kakav posao ako ga morate raditi u kratkom roku. Mailovi će se sada raspraviti", kazao je Željko Lacković, nezavisni zastupnik.



11:02 SDSS-ov Milorad Pupovac nije se zaustavio kako bi odgovorio na pitanja novinara.

10:59 "Treba još vidjeti", jedino je što je rekao Goran Dodig, iako su ga novinari upozorili da nitko nije osporio točnost mailova.

10:55 Koalicijski partneri dolaze na sastanak u vladu.

Branimir Glavaš kazao je kako ova pozicija nije ugodna niti za Martinu Dalić niti za kompletnu hrvatsku vladu. "Sad je koordinacija i čut ćemo od premijera što je istina. Ovo što sam vidio u medijima nije ugodno. Posljedice bi mogle biti, vidjet ćemo sve na sastanku. Sukob interesa je apsolutno", rekao je Branimir Glavaš iz HDSSB-a na ulazu u zgradu vlade gdje bi uskoro trebao započeti sastanak vladajuće koalicije.



10:45 Plenković će se danas susresti s koalicijskim partnerima, poslije toga će dati izjavu. "Danas se događa to da moramo finalizirati nagodbu u Agrokoru, a mailovi su objavljeni baš uoči tog događaja. Zašto su baš mailovi izašli na dan kad ja dajem veliki intervju i kad primam nagradu? Sve je to orkestar, sve je tajming, sve je drama", kazao je Plenković.



"Kihne Agrokor, prehladi se cijela Hrvatska. Bi li bilo pametno da je vlada rekla kako će sve propasti?", pitao je premijer. Najavio je istragu svih detalja oko mailova i nedopuštenih i nezakonitih aluzija. "Neću dopustiti da imam krizu zbog korupcije, nema šanse!", kazao je Plenković.



"Ako je netko dao veliki doprinos da riješimo najkrupniji problem hrvatskog gospodarstva, onda je to ona (Dalić op.a.)", zaključio je Plenković. Opširnije...

10:40 Sastanak o Dalić počinje uskoro, ona je utrčala u zgradu Vlade.

10:25 Martina Dalić u saboru se obratila novinarima. Kazala je kako neće podnijeti ostavku. I dalje tvrdi da je njena veza s odvjetničkim društvom Šavorić nikakva.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Gospodin Šavorić je bio jedan od onih koji je konzultiran tijekom izrade zakona. A kako sam i rekla, moja veza s njim je nikakva. Upoznala sam ga u okviru dogovora da se angažiraju nezavisni stručnjaci", rekla je Dalić.

Opširnije... "Pitanje na odboru je bilo sasvim drugačije, molim vas da ne vadite stvari iz konteksta. Ova cijela rasprava je rasprava kojom se stvari vade iz konteksta. Sadržaji tih emailova hrane najniže strasti. Ja mogu reći da bi meni bilo zanimljivo da bih voljela vidjeti sadržaj vaših mailova. Ne želim reći da je bila privatna korespodencija nego želim reći da se sadržajima te fragmentarne komunikacije hrane najniže strasti", rekla je Dalić.



10:00 Pratite pressicu HUP-a

HUP oštro osuđuje postupke Martine Dalić te zbog ugrožavanja nagodbe i opstojnosti tvrtki iz poljoprivrednog sektora gdje je zaposleno više od 10 tisuća ljudi, "traže ostavku na mjestu ministrice iz razloga što je davala povjerljive informacije 'dečkima s hotmaila' vezane uz poslovanje Agrokora, a ti njezini 'dečki' su u isto vrijeme bili savjetnici raznih brokerskih kuća gdje se trgovalo s dionicama poljoprivrednih tvrtki poput Belja, što znači da su oni bili u povlaštenom položaju što se tiče saznanja", kazao je predsjednik te udruge Tihomir Jaić.

"Isto tako, primatelji mailova su bili savjetnici nekih velikih dobavljača što ih stavlja u povlaštenu situaciju u kreiranju nagodbe i isplate duga, ispostavljanja robe i slično. Iako iz HUP-a nisu htjeli imenovati o kojima se radi, navode kako su posljednji put, kad su iznijeli konkretna imena, dobili prijetnje od, primjerice, odgovornih u Krašu", dodao je Jaić.

U HUP-u navode kako očekuju istragu DORH-a o tome je li Martina Dalić počinila kazneno djelo odavanja poslovnih tajni te istragu upletenosti premijera Andreja Plenkovića i ministra financija Zdravka Marića.

S pressice je upućeno pitanje novom povjereniku Perušku je li prijetio svojim direktorima da moraju potpisati otpis jamstva jer postoje informacije kako velika većina to nije učinila, prema informacijama koje HUP ima. Napominju kako se tu radi o navođenju ljudi na činjenje kaznenog djela.

Isto tako, u udruzi ističu kako očekuju ostavku potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić.

10:00 Prema informacijama koje smo dobili, potpredsjednica vlade jutros je rano bila u zgradi vlade, te je prilikom izlaska samo kratko rekla kako je sve normalno.

9:50 Kako je Indexu potvrđeno, Plenković će se s koalicijskim partnerima sastati u 11 sati.

9:30 Povjerenstvo za sukob interesa jučer je otvorilo predmet o Dalićki, a jutros je predsjednica Povjerenstva kazala za N1 kako im je stigla i prijava protiv potpredsjednice vlade.



9:10 Novi list je objavio kako će se slučajem Dalić baviti i HANFA. "Hanfa, u svrhu zaštite ulagatelja i osiguravanja pravilnog trgovanja na uređenom tržištu, kontinuirano i redovito nadzire aktivnosti na tržištu kapitala te u slučaju utvrđenog kršenja zakonskih odredbi poduzima zakonom propisane mjere, pa tako i u ovom slučaju", kazali su iz HANFE na upit Novog lista hoće li istražiti je li u prepisci, posebice u dijelu gdje Ivan Crnjac bivši financijski direktor Agrokora odgovara na zahtjeve tvoraca zakona i šalje im informacije o poslovanju Agrokora.



9:00 Plenković je jutros izjavio kako će se sastati s partnerima.



8:40 Za 10 sati najavljena je tiskovna konferencija Hrvatske udruge poljoprivrednika (H.U.P.) s temom "Traženje ostavke ministrice Martine Dalić zbog inkriminirajućih mailova kojima je dovela u opasnost provedbu Lex Agrokora te opstanak tvrtki posebno iz poljoprivrednog sektora koje posluju unutar grupacije Agrokora". Druga tema je ''Javni zahtjev za informacijama u kojoj je fazi potpisivanje jamstva koje Agrokorovi direktori odbijaju potpisati". Na tiskovnoj konferenciji govorit će Tihomir Jaić, predsjednik H.U.P.-a i član koordinacije dobavljača Agrokora, te Sebastijan Svat, zamjenik predsjednika H.U.P.-a.



Tijek događaja pratite na Indexu





Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz mailove Martine Dalić oko Agrokora instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: Agrokor



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.