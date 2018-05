IZ MINUTE U MINUTU Dalićka jutros utrčala u zgradu, Plenković je brani, oporba je mislila da će već biti smijenjena

Foto: Hina, Index



SJEDNICA Vlade Republike Hrvatske počela je u 10.00 sati, u Banskim dvorima.



Prije toga, za 9 ujutro, MOST je najavio pressicu. "Na konferenciji će govoriti saborski zastupnici Mosta Nikola Grmoja i Tomislav Panenić. Tema konferencije je “Agrokor i pokretanje inicijative o stavljanju u raspravu izmjene odluke o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor", najavili su iz Mosta.



U 11 sati pressicu će održati i SDP.



"U 11 sati u SDP-u, na Iblerovom trgu, održat će se izvanredna press konferencija o skandaloznim i koruptivnim radnjama vezanim za Lex Agrokor na kojoj će govoriti Davor Bernardić, predsjednik SDP-a sa suradnicima", najavili su iz SDP-a.



Njihove presice kao i tijek događaja danas s Markovog trga moći ćete pratiti na Indexu

IZ MINUTE U MINUTU







10:15 Klubovi zastupnika SDP-a, HSS-a, Živog zida, GLAS-a i HSU-a zatražili su stanku u Saboru zbog tajne prepiske ministrice Martine Dalić sa skupinom ljudi koji su pisali lex Agrokor i činjenice da premijer Andrej Plenković i dalje stoji uz ministricu.



SDP-ov Gordan Maras: "Nedopustivo je da se kriza u Agrokoru iskoristila da se ljudi obogate na taj način. Petsto milijuna kuna je izvučeno iz Agrokora, a premijer Plenković i dalje brani ministricu Dalić da se radi o organiziranoj kriminalnoj hobotnici."

Beljak: "Bio sam uvjeren da premijer Plenković ne zna o čemu se radi, odnosno da je to i za njega bilo iznenađenje. Bio sam uvjeren, kao i mi u HSS-u, da će premijer Plenković reagirati i smijeniti gospođu Dalić. To se naravno nije dogodilo i to je smijarija kakva u Hrvatskoj nije viđena više od 20 godina."



10:05 Ministar Kuščević novinarima je na pitanje koristi li češće službeni ili privatni mail, odgovorio da to ovisi o - signalu.

9:50 Kujundžić je novinarima rekao kako je način komunikacije mailom normalan, ali ne može komentirati što piše u mailovima jer nije čitao. No, zna da tamo ne piše ništa novoga. "Zlato, ne znam detalje", dodao je na ponovljeni upit.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

9:50 "Postoje načini kako se zakoni pišu. Jedan od njih je da se osnuje povjerenstvo koje onda daje prijedloge ministru. Većina takvih povjerenstava se ne plaća. Važno je da se situacija razjasni, da jasno komuniciramo. Da budemo otvoreni. Ja sam sigurna da ćete od ministrice dobiti sve dogovore. Sigurna sam da će se sve razjasniti. Ja to pratim na razini kao što prosječni građanin, važno je na sva pitanja odgovoriti", rekla je ministrica Divjak ispred vlade.











9:35 Novinarima se nakon sjednice obratio kratko Plenković. "Navalili ste na potpredsjednicu vlade, a dobila je nagradu da je to bio najbolji potez u 2017", rekao je. Novinarima se nakon sjednice obratio kratko Plenković. "Navalili ste na potpredsjednicu vlade, a dobila je nagradu da je to bio najbolji potez u 2017", rekao je. >>> OPŠIRNIJE

9:09 Most upravo drži pressicu.



"Plenković je pokušao neuspješno prebaciti odgovornost na Most. Zašto smo onda izašli iz vlade, zašto smo glasali protiv Marića, ako smo mi odgovorni za ovo što se događalo, i ako smo imali ikakav interes? Nema nikoga iz Mosta u malovima. Neka objasne prepisku, a ne spinom prebaciti odgovornost na ljude koji nemaju nikakve veze s tim. Ona je odgovorna jer je cijeli proces vodila", rekao je Grmoja.





8:59 "Ja ne pišem ni prijedloge zakona, a da vam budem iskren, malo se i mailovima koristim", rekao je Butković novinarima pred vladom.







8:53 Plenković je otišao u sabor na Klub zastupnika HDZ-a. Nakon povratka dat će izjavu.

8:47 Martinu Dalić službeni je auto dovezao točno do ulaza u zgradu, utrčala je unutra. Sjednica počinje u 10 sati. Hoće li razgovarati s Plenkovićem prije?



8:10 U vladu je stigao Andrej Plenković









Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz mailove Martine Dalić oko Agrokora instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: Agrokor



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.