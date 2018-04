Iz Slavonskog Broda se obratili Croduxu: "Tko je kriv za ekološku katastrofu?"

Ilustracija: Ivica Galovic/PIXSELL



NAKON što je Crodux održao konferenciju za medije na kojoj je ta tvrtka odbacila odgovornost za zagađenje vode u Slavonskom Brodu, odnosno vodocrpilišta Jelas, iz uprave Grada Slavonskog Broda su im se obratili priopćenjem na stranicama Grada.

>>VIDEO Crodux: Odbacujemo sve optužbe vezane za onečišćenje vode



Poručili su kako građani Slavonskog Broda i dalje nemaju odgovor na pitanje tko je krivac za ekološku katastrofu u njihovom gradu i čijom krivnjom su devet dana bili bez pitke vode.

Ukazali na rezultate neovisne analize koju su naručili



Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.



"Današnja konferencija samo je ponovno dokazala da u slučaju ekološke katastrofe u Slavonskom Brodu još uvijek postoji jako puno nejasnih i za građane Slavonskog Broda vrlo zbunjujućih odgovora. Tako su nakon prvotnih 150 litara, predstavnici tvrtke Crodux danas javno potvrdili kako je s mjesta ekološkog incidenta odvezeno čak 59.000 litara benzina i naftnih derivata. Uz to, ako je upravo prema tvrdnjama tvrtke Crodux produktovod do 2013. godine bio potpuno suh, kako je moguće da je iz njega izvučeno tih 59.000 litara naftnih derivata?



Prema njihovim tvrdnjama, nema niti teorije da je taj benzin kriv za onečišćenje vode u Slavonskom Brodu, jer u analizi nije pronađen niti u tragovima. Istovremeno, Grad Slavonski Brod raspolaže jasnim dokazima da su ove tvrdnje netočne. Naime, rezultati neovisne analize tla, koju je Grad Slavonski Brod zatražio od laboratorija iz Rijeke, dokazali su prisutnost vrlo velikih koncentracija mineralnih ulja i BTEX-a u uzorku tla uzetog s mjesta ekološkog incidenta", poručili su iz Grada.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Zatražili su ispitivanje produktovoda u cijeloj duljini jer će, kako kažu, jedino tako dobiti odgovor na pitanje što je uzrokovalo ekološku katastrofu u njihovom gradu."Između ostalog, na današnjoj konferenciji za medije predstavnici tvrtke Crodux izjavili su i kako su radovi na sanaciji produktovoda dovršeni, što je također netočna informacija, jer Grad Slavonski Brod ima dokaz da su Hrvatske vode prekinule izvođenje radova zbog visokog vodostaja Save. Upravo zato, postavlja se pitanje kako su, unatoč visokoj razini rijeke, pripremni radovi uopće mogli započeti s obzirom na to da je u to vrijeme vodostaj Save bio još viši.Javnost još nije dobila ni odgovor na pitanje je li zatražena prethodna suglasnost za radove na ispitivanju i sanaciji produktovoda Slavonski Brod-Slobodnica, a nepoznata je i informacija jesu li i koje dozvole izdane za iste radove. Unatoč tome što se situacija u Slavonskom Brodu po pitanju opskrbe vodom vratila u normalu, Grad Slavonski Brod i njegovi građani i dalje nemaju odgovor na pitanje kako je moguće da su se koncentracije ugljikovodika u vodi sa dvadeseterostrukog prekoračenja vratile na minimalnu razinu u razmaku od samo nekoliko dana.Nakon današnje konferencije za medije možemo samo zaključiti da će građani Slavonskog Broda dobiti odgovor na pitanje što je uzrokovalo ekološku katastrofu u njihovom gradu tek nakon što se napravi ispitivanje produktovoda u cijeloj duljini, a na što Grad Slavonski Brod ukazuje i traži cijelo vrijeme. To do sada još uvijek nije učinjeno", poručili su iz Grada.