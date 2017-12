Izaberite uhljeba godine

Foto:

GODINA iza nas bila je plodna za uhljebe. A kako i ne bi, to je godina kad su se uhljebske zvijezde poravnale jer je HDZ koalirao s HNS-om. Da postoji legenda o raju za uhljebe ona bi u sebi zahtijevala koaliciju takve dvije stranke, a upravo se to u Hrvatskoj u godini na izmaku i dogodilo.



Naimke, u pozadini spašavanja Plenkovićeve vlade odvijalo se masovno uhljebljivanje, trka za foteljama koje znače lagodni život bez puno stresa i/ili rada. Iako se zemlja prazni, broj ljudi koji žive od proračuna i novca poreznih obveznika raste.



Reći ćete kako to nema smisla, kako bi, u najmanju ruku, bilo logično da pad broja stanovnika prati pad broja činovnika. Ali... Hrvatska.



Brojke kažu drugačije pa evo par redaka suhoparne statistike.



Broj zaposlenih u državnim i javnim službama u Hrvatskoj nezaustavljivo raste te je krajem rujna ove godine dosegnuo 233,8 tisuća, što je porast od preko 1600 ljudi u samo tri mjeseca, odnosno od kraja lipnja ove godine.



Krajem 2015. godine broj zaposlenih u državnim i javnim službama iznosio je 230.072, da bi do kraja sljedeće, 2016. godine, porastao na 231.224 zaposlena. Do polovice 2017. godine, odnosno do kraja lipnja, njihov broj raste na 232.240, da bi do kraja rujna 2017. porastao na 233.886. Istovremeno je broj stanovnika smanjen za oko 250 tisuća. Eto, toliko od statistike.



U trenucima dok čitate ovaj članak negdje se uhljebila jedna osoba. Dok ga prošerate, još je netko dobio posao u državnoj službi. I tako dalje, unedogled.



Ipak, kad već ne možemo spriječiti besramne napade parazita na proračun, još uvijek možemo kukati, bježati ili se dobro narugati. Hrvatska je 2017. godine dala nekoliko bizarnih priča o uhljebljivanju, a mi ćemo predstaviti najeklatantnije primjere.



Ivica Martinek iz HEP-a



Ljestvica uhljeba bez predstavnika HEP-a nezamisliva je kao Svjetsko prvenstvo bez Brazila ili izbor za Miss svijeta bez zanosne predstavnice Venezuele koja zna kako spasiti svijet. Priča je, istina, buknula na samom kraju 2016. godine, ali smo njezin epilog dobili u 2017. godini pa smo Martineka, jer ne zaslužuje da ga tako olako zaboravimo, ipak ubacili na listu.



Priča je išla ovako: Snimku Ivice Martineka koji uhljebljuje u HEP-u je u prosincu 2016. medijima poslao Mario Marjanović, jedan od direktora podređenih Martineku i čovjek koji je kao predsjednik Komisije za zapošljavanje trebao zaposliti Gorana Mutavdžiju, rođaka Perice Jukića, na radno mjesto električara u pogonu kojeg vodi.

>> IMAMO SNIMKU Direktor u HEP-u tražio uhljebljivanje rođaka: "Kršimo zakon? Nije prvi put"



"Znaš šta ću ti reć, ovako. Napisat ćeš lijepo fino pitanja, šta misliš tog čovjeka pitat. Onda bumo Mutavdžiji dali pitanja i odgovore, ovima ne bumo dali. I onda sve pozoveš na razgovor i pitaš pitanja. Trebamo ga zaposliti ako ima sve uvjete i isti je kao i svi ostali. Zato se treba potruditi da Mutavdžija bude najbolji, makar ne znam kako će to ispast ha ha ha. To je jedino rješenje za osvježenje", objašnjava na snimci izvršni direktor HEP Toplinarstva Martinek. Kasnije dodaje da i nije prvi put da krše zakon.



Da skratimo, priča je izazvala bijes u javnosti, a Martinek je dao ostavku. U ožujku se nagodio s USKOKOM. Martinek je priznao krivicu (inače nagodba ne bi ni bila moguća) te je kažnjen s 10 mjeseci zatvora. No, deset mjeseci zatvora zamijenit će radom za opće dobro, s tim da mu se jedan dan zatvora broji za dva sata rada.



Možemo biti zločesti pa kazati da za direktora HEP-a činjenica da će morati raditi zaista jest kazna. Ali u svakom slučaju, Martineku se praktički ništa nije dogodilo.



David Ricov, komercijalist/pjevač/konobar/kulturni djelatnik iz Zadra



Prava uhljebska poslastica stigla nam je ove jeseni iz Zadra, grada koji je od ranije bio poznat kao rasadište uhljeba. David Ricov je dokaz da će tako i ostati.

>> Jeste li čuli za Davida Ricova i najstrašniju priču o uhljebljenju u zadnje vrijeme?



David Ricov je zadarski pjevač i konobar. Uz to je i komercijalist. Također je i dobitnik Grba gradonačelnika Grada Zadra. Ali, David Ricov ima još jednu stavku u svom životopisu. Naime, ovaj polivalentni konobar/pjevač/komercijalist radi i u Narodnom muzeju Grada Zadra, između ostalog, i kao koordinator kulturno-povijesnog spomenika Malog arsenala.



Ricov je prošlog ljjeta u Mali arsenal zaposlen bez javnog natječaja preko ugovora o djelu. Natječaj nije bio raspisan jer taj posao, kako su nam kazali, ne trpi odgađanje. Koordiniranje spomenika starog 774 godine "ne trpi odgađanje".



U priči o Ricovu ima još jedan bitan zaokret. Naime, on se u međuvremenu doškolovao pa je zaposlen za stalno da koordinira, što god to značilo, prostorijom od tridsetak kvadrata.



Nije Ricov dobio znanstveni poriv pa završio velike škole, Ofxford, Sorbonnu ili barem povijest na lokalnom zadarskom sveučilištu. Ricov se na ovaj posao zaposlio kao komercijalist i to nakon što je završio doškolovanje u Benkovcu.



A koliko je Ricov uhljebski talentiran dokazuje i odgovor na njegovo pitanje kad smo ga pitali kolika mu je plaća.



"Moja plaća na poslovima komercijalista je u skladu sa stručnom spremom i koeficijentom od 1,43", odgovorio nam je Ricov savršeno nejasno. Neki ni nakon dvadeset godina rada ne mogu ovako ne odgovoriti na jednostavno pitanje.



No, kad nije vrijedni koordinator/komercijalist prostorije od par desetaka kvadrata, Ricov je svestrani glazbeni koji je najpoznatiji na snimci na kojoj pjeva sa Bepom Matešiće dok jedan drugom po glavi razmazuju kolače i polijevaju se alkoholom.

Direktor Jozinović i smeće iz Piškornice



Ovu jesen jako je zasmrdilo sa koprivničkog smetlišta Piškornice. Pritom ne mislimo na smeće.

>> SAM SVOJ UHLJEB Direktor smetlišta sam sebi isplatio milijun kuna bonusa



Kako se ustanovilo, direktor tamošnjeg smetliša Mladen Jozinović sam je sebi, ničim izazvan, uplatio milijun kuna bonusa.



Da pojasnimo u jednoj rečenici: Direktor javne tvrtke, koji ionako iz džepova poreznih obveznika zarađuje 18 500 kuna mjesečno, po principu "sam svoj uhljeb" koristi svoju tvrtku kćer kako bi sebi isplaćivao dodatnu mjesečnu plaću od 10 tisuća kuna, zajedno s bonusom od milijun kuna. I to samo u jednoj godini.



Jednostavno da jednostavnije ne može biti.



"Ja sam imao pravo na taj novac. Evo, sada nisam došao s odvjetnicima, ali sam se s njima konzultirao. Sve je napravljeno u skladu s propisima. Molim da se razrješenje ne oduži, da se mogu prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Imam obitelj i djecu i ja moram od nečega živjeti", pisao je Jozinovićeve riječi Podravski.hr pozivajući se na riječi jednog sugovornika koji je prisustvovao sjednici na kojoj su bili župani Radimir Čačić, Željko Kolar, Matija Posavec i Darko Koren te načelnik Koprivničkog Ivanca Mario Švegović.



Priča o smeću u Piškornici još nije blizu kraju, tamo je nedavno upao i USKOK. Nismo optimistični, ali ovdje se čak čini da bi bahati Jozinović mogao izvuči deblji kraj.



Na sjednici Nadzornog odbora Piškornice krajem studenog odlučeno je kako direktor mora vratiti ne samo milijunski bonus, već i davanja koja je državi na taj iznos platila tvrtka - što iznosi oko milijun i pol kuna. No, za konačni epilog ovog slučaja morat ćemo pričekati. Znate, Jozinović je sve radio po zakonu. U Hrvatskoj, to je opće poznato, svi sve rade po zakonu.



Alojz Tomašević, nasilni HDZ-ovac



Anketa o bahatosti, uhljebljivanju i sveopćem besramlju bez nekog visoko rangiranog HDZ-ovca zamisliva je koliko i smislena i racionalna propovijed biskupa Košića. Najgora priča godine stiže iz Požege, prijestolnice hrvatskih uhljeba.



Priča o Alojzu Tomaševiću nije samo priča o jednom besramnom uhljebu, već i o moralnoj dekadenciji cijelog jednog društva. Prije nego što je uhljeb, a to župani jesu, Alojz Tomašević je obiteljski nasilnik.



Početkom listopada javnost je zgrozila priča o tome kako je HDZ-ov župan požeško - slavonski fizički napao ženu zbog čega je i završio u policiji. Tomašević je priveden, a oduzeto mu je i oružje.



Tri mjeseca nakon afere Tomašević je i dalje župan. Plenković je već isti dan napravio potez koji na prvu izgleda kao nešto veliko, ali zapravo je riječ o bezvrijednom potezu - raspustio je požeško-slavonski HDZ. I tu je sve stalo.



Naknadno se ustanovilo kako je supruga nasilnog HDZ-ovca Mara Tomašević dvaput pisala Plenkoviću, ali reakcije nije bilo. Župan je pak dobio zabranu približavanja supruzi, ali su nastavili živjeti u istoj kući. I dalje je član HDZ-a.



"Ženama bih poručila: šutite i trpite jer boriti se s nekim tko je jači od vas mislim da neće uspjeti. Toga se i ja bojim, da neću uspjeti. Jednostavno neka šute, neka trpe i šute. Očigledno je da je nama ženama tako suđeno", rekla je prije nekoliko tjedana supruga nasilnog župana.



Iako je optužen za obiteljsko nasilje, Tomašević je i dalje na svojoj poziciji i čini se da baš nikoga u Hrvatskoj to ne brine previše. A što misli o svemu lijepo je pokazao prije nekoliko dana slikom koja je pomalo prošla i nezapaženo. On je, naime, u humanitarnom lovu pozirao s - praćkom. Oružje mu je oduzela policija pa je, a to je prava slika župana Tomaševića, pozirao s praćkom. Jer on može, a njemu nitko ništa ne može.

Umjesto da, dakle, podnese ostavku zbog ozbiljnih optužbi on se još glupavim slikama ruga ljudima, moralu i zdravom razumu. Zbog toga Tomašević na ovom popisu nije (samo) kao nasilnik nego prvenstveno kao bahati uhljeb.

Požeško kazalište bez glumaca



Požega, rimska Valis Aurea ili zlatna dolina u 2017. se promaknula u dolinu uhljeba ili uhljebsku metropolu, kako vam drago.



Pored Alojza Tomaševića i njegovih pomoćnika, policijskog šefa koji je divljao po kasinu, kolege s Telegrama otkrili su pravi biser - kazalište bez glumaca.



Požega, naime, ima kazalište bez glumaca. Grad to kazalište koje, kako smo spomenuli, nema glumaca, svake godine plaća preko milijun kuna. Od toga velika većina novca, preko 800.000 kuma ide na zaposlenike.



No, ne treba biti zločest, požeško kazalište ima sve osim glumaca. Evo, baš prije neki dan potvrđeno je da je Sanja Galić dobila mjesto voditelja scensko-tehničkih poslova.



No, kako kaže reklama, to još nije sve. Sanja Galić je, naime, u ovom kazalištu već radila, ali je sporazumnim raskidom odnosa u ožujku 2015. napustila tu ustanovu i to s otpremninom. Čini se da kazalište može bez glumaca, ali ne i bez Sanje Galić. Ona je na natječaju dobila na novo radno mjesto stupa drugog dana nove godine.



Još jedna stvar, možda nismo spomenuli - požeško kazalište nema glumaca.

Vodoinstalater šef knjižnice u Slunju



HDZ je na čelo knjižnice u Slunju postavio vodoinstalatera, vojnog umirovljenika i dogradonačelnika Ivana Požegu, objavio je Živi zid na svojim stranicama sredinom listopada.



Tako bi čovjek koji dijeli prezime s imenom grada koji se ove godine proslavio po bizarnim aferama ubuduće trebao kretati na relaciji između Trga Franje Tuđmana 12 u Slunju, gdje se nalazi zgrada gradske uprave i Trga Franje Tuđmana 9, gdje je knjižnica u kojoj će Požega pokazati svoje liderske sposobnosti za vođenje kulturne ustanove.



Koje su to kvalifikacije koje jedan vodoinstalater ima da bi vodio knjižnicu, ne znamo, ali očito HDZ zna.

Sjećate se Ivana Tepeša?

Sjećate li se Ivana Tepeša? Tepeš je bio nešto u jednom od dvije milijarde HSP-ova i kao takav smješkao se iza Kolinde dok je ona u pobjedonosnoj izbornoj noći drobila kako će Hrvatska biti jedna od najbogatijih zemalja svijeta, a Karamarko urlao "Imamo precjednicooooo".



Tepeš je nakon toga postao i potpredsjednik sabora, prosvjednik protiv Mirjane Rakić koji je marširao ulicama Zagreba s ruljom koja je urlala "Za dom spremni", zagovornik vojnog roka iako je sam služio civilni rok i tako dalje. No, nestankom Tomislava Karamarka, Tepeš se vraća tamo gdje mu je i bilo mjesto - u političku zavjetrinu.



Koliko je Tepeš nebitna pojava pokazali su izbori 2016. godine, oni na koje je njegova jadna strančica, HSP Ante Starčević, izašla bez HDZ-a.



U X. izbornoj jedinici gdje je nositelj bio Ivan Tepeš skupili su katastrofalnih 0,35 posto. Ispred njih je čak i potpuno nepoznati HSP 1861. koji je skupio 0,40 posto glasova, ali i onaj originalni HSP koji je u koaliciji sa HČSP-om i još nekoliko stranaka u najjužnijoj izbornoj jedinici skupio "impresivnih" 1,24 posto.



U II. izbornoj jedinici, gdje je nositelj bio Pero Ćorić, HSP AS je skupio opet bijednih 0,48 posto glasova. I tamo su po broju glasova bili ispod koalicije HSP-a i HČSP-a koji su dobili 0,52 posto.



Tepeš je na izborima skupio tek 201 preferencijalni glas, Ćorić još manje, njih tek 165. Članovi vladajuće većine, potpredsjednik Sabora i saborski zastupnik uhvatili su manje glasova nego što prosječna tinejdžerka uhvati lajkova na status.



No, snašao se Tepeš vrlo brzo. Štoviše, mogao je Tepeš nekim politikantskim kanalima završiti u Europskom parlamentu, ali se čini da je igrao na sigurno pa se skrasio kao zamjenik ravnatelja Matice iseljenika.



A koliki je njegov uhljebnički talent možda najbolje pokazuje odgovor koji je dao u razgovoru za dnevnik 24 sata. Na pitanje koga bi radije imao za šefa, Pernara ili Bernardića, Tepeš je iskreno odgovorio.



"Hahahaha, vrlo teško pitanje. Ne bih ni jednog ni drugog. Tada bih bio nezaposlen. Korektni su kao ljudi jedan i drugi, ali ne vidim opciju da mi oni budu šefovi", iskren je bio Tepeš u studenom.



Ladislav Ilčić

A najpoznatiji hrvatski nemasturbator je također fino trgovao ove godine, skačući sa jedne funkcije na drugu. Za stalno je čelnik marginalnog HRAST-a zaposlen na HRT-u, kao violinist u simfonijskom orkestru.



No, poput kakvog superheroja, on se u slobodno vrijeme pretvara u iznimno talentiranog stručnjaka za raznorazna područja. Ilčić je tako već bio savjetnik bivšeg ministra vanjskih poslova Davora Ive Stiera, a za to je dobivao neto plaću od 10.000 kuna. Nismo uspjeli saznati koje su točno Ilčićeve sposobnosti i znanja o vanjskoj politici, a već je napustio funkciju na kojoj se ni Stier nije dugo zadržao.



Ipak, nije trebalo puno vremena proći da sveznajući Ilčić svoje usluge proda nekom drugom, prilično različitom ministarstvu. Njegova impresivna znanja i sposobnosti zatrebala su, naime, ministrici kulture Nini Obuljen.

Dobio je Ilčić novu gažu na račun sposobnosti, ali nije zaboravio napomenuti da je praktički mogao dobiti što god je želio.



"Ja sam s njom u odličnim odnosima, znamo se još s Akademije, ona je dvije godine bila starija na glazbenoj akademiji. Mi smo u izvrsnim odnosima. Ja da sam bilo što tražio, onda bih to i dobio. Ako govorimo o nekakvim insinuacijama da sam ja nešto htio i dobio, to je sve ispalo u medijskom spinu da se mi nešto grebemo. Ponavljam, naša suradnja s HDZ-om je iz uvjerenja jer vjerujemo da je to nešto najbolje za Hrvatsku", zaključio je Ilčić u studenom.



U Ministarstvu kulture Ilčić će mjesečno primati 4000 kuna neto.

Josipa Rimac, pala kninska kraljica



Josipa Rimac jedina je žena na ovoj neslavnoj listi. No, nije riječ o nekoj rodno ravnopravnoj kvoti, Josipa itekako zaslužuje biti dio ovog izbora. HDZ-ova posrnula kninska kraljica imala je posljednjih godina toliko uspona i padova da bi se prosječnom čovjeku odavno zamantalo u glavi.

>> Plenković vašim novcem zbrinjava Karamarkove političke mrtvace



Ali ne i Rimčevoj, ona je iz cijele priče izašla neokrznuta.



Nakon što je do nogu potučena na izborima u Kninu, a u HDZ-u ostala bez glavnog zaštitnika Tomislava Karamarka, Josipi Rimac je prijetila bojazan da će za život morati nešto konkretno raditi. Nakon što je šefovanje jednim od najsiromašnijih gradova u zemlji zamijenila mjestom desne ruke Tomislava Karamarka, Rimac se nakon dolaska Plenkovića i fijaska na izborima u Kninu našla - nigdje.



No, ako se našla, ne znači da se nije snašla. Poput druga Tita na Neretvi, HDZ-ovci ne zaboravljaju svoje pale drugove.



Josipa Rimac je, da zaključimo, u rujnu uhljebljena u fotelji državne tajnice u Ministarstvu uprave.



HDZ se, naime, za svoje ljude uvijek pobrine, pa makar se radilo i o političkim leševima. Cijenu zbrinjavanja će, naravno, platiti porezni obveznici.

Željko Krapljan

Jeste mislili da će ovaj izbor proći bez nekog predstavnika Hrvatskih cesta?



Željko Krapljan, pravi HDZ-ov teškaš iz Sinja, uhljebsku je karijeru kalio u HAC-u, ali nije mirovao već se stalno selio sa jednog mjesta na drugo.



Prije mjesec dana postavljen je na novu funkciju - postao je direktor Via Tela, sestrinske tvrtke Hrvatskih cesta.



Ovo nije prvi put da se Krapljan nalazi na direktorskoj funkciji jer je do sad istu obnašao i u Hrvatskim autocestama, Tržnicama Sisak te Razvojnoj agenciji Sisačko-moslavačke županije.



Uz sve to je bio i saborski zastupnik u nepuna dva mandata te je radio i po ministarstvima (MUP-u i MORH-u). Gotovo svaki put nakon prestanka rada na tim poslovima odlazio bi s pozamašnom svotom novca, što nam je sam otkrio u današnjem razgovoru. Nakon prestanka rada na svim tim pozicijama ukupno je otišao s 367.000 kuna. Nešto od toga su, kaže, otpremnine, a nešto naknade.



Impresivno, zar ne?



"Na mjesto direktora tvrtke Via Tel imenovan sam 11. studenog. Bio je raspisan javni natječaj za to mjesto objavljen u Narodnim novinama i ja sam zadovoljio sve uvjete. Nisam se samo na taj natječaj javio, već sam se javio i u Hrvatski centar za razminiranje, pa na natječaj za člana uprave u HAC-u. Gdje sam vidio priliku javio sam se, imam završena dva fakulteta i magisterij te godine iskustva u radu tako da formalno zadovoljavam sve uvjete natječaja na koje sam se javljao.



Što se tiče optužbi da sam u HAC-u dobivao naknade za odvojen život te koristio auto u privatne svrhe, mogu reći da sam uzeo sve što sam mogao, sve po pravilniku tvrtke. Naknada za odvojen život je bila po ondašnjem pravilniku. Dakle, sve na što sam imao pravo sam i uzeo. Ništa nisam uzeo van pravilnika", rekao je Krapljan.