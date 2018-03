Foto: 123rf

U ENGLESKOM Blackpoolu danas je izbio požar na 158 metara visokom tornju, najvećoj turističkoj atrakciji u tom gradu.



Požar je izbio u podnožju tornja, ali je zbog gašenja vatre 12 turista ostalo zarobljeno na samom vrhu tornja više od tri sata.



Požar nije bio jakog intenziteta, ugašen je i nitko nije ozlijeđen. Turisti su na vrhu tornja zatvoreni iz sigurnosnih razloga, priopćila je tamošnja policija. Dodali su da turisti ni u jednom trenutku nisu bili u opasnosti.

We have four fire engines and an aerial ladder platform at Blackpool Tower following reports of a fire. No injuries have been reported but several people are being held in a safe area at the top of the tower. pic.twitter.com/qT2OpJBrxE