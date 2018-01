IZBJEGNUTA TRAGEDIJA KOD BENKOVCA Svih šest tinejdžera moglo je umrijeti, sreća da su neki izašli

Foto: Google maps

TROJE MLADIH ljudi skoro je izgubilo život na dočeku Nove godine u mjestu Pristega kod Benkovca. Kako smo pisali jučer, dvoje maloljetnika u dobi od 15 i 16 godina (mladić i djevojka) te jedna 18-godišnjakinja otrovali su se ispušnim plinom iz agregata, koji im je služio za napajanje glazbe i rasvjete. U nesvijesti ih je pronašao 17-godišnji prijatelj koji je pozvao hitnu pomoć i policiju i tako im spasio život.



Zadarski.hr donosi detalje oko te večeri. Prema njihovim informacijama, na dočeku Nove godine bilo je šestero tinejdžera, u napušteni prostor donijeli su hranu i piće, a vlasnik prostora donio im je dizelski agregat kako bi uključili grijalicu.



"Oko 2 sata poslije ponoći dvojica 16-godišnjaka i 18-godišnji mladić izašli su van, a dvije maloljetne djevojke ostale su same unutra. Jedna je u međuvremenu otišla kući. Odjednom se iz bivšeg dućana začuo vrisak. Jedna od djevojaka panično je počela dozivati jednog od mladića", opisuje zadarski.hr.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

On je odmah utrčao unutra i počeo izvlačiti djevojku koja je bila u nesvijesti, no tada je i ona koja ga je pozvala pala u nesvijest, a nekoliko trenutaka kasnije i on je pao u nesvijest. Srećom, to su vidjeli mladići koji su bili vani pa su nazvali hitnu pomoć, a jedan je krenuo unutra izvlačiti onesviještene, no i on se srušio u nesvijest.Svi su prevezeni u zadarsku bolnicu, cijelu su noć bili bez svijesti, osim jednog mladića koji je brzo došao k sebi. Jučer ujutro pušteni su kućama.Očevid još traje, no čini se da nitko neće biti prijavljen zbog ovog događaja. Naime, osoba koja je tinejdžerima dala agregat rekla im je da vrata prostorije moraju biti otvorena, no oni su se na to oglušili.