IZDAN NIZ UPOZORENJA Stiže obilniji snijeg, u gorju će pasti 30 cm, problema će biti i na obali

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL, DHMZ

NOVA velika promjena vremena već je počela zahvaćati dijelove Hrvatske, a sa sobom je donijela i nove pahulje snijega. Snijeg je tako večeras pao na karlovačkom i zagrebačkom području. Ali prava promjena očekuje nas sutra - i to diljem zemlje.





Tijekom srijede se očekuje novi obilniji snijeg pa bi se u gorju moglo stvoriti i do 30 centimetara novog snježnog pokrivača, javlja HRT. Osim snijega, u unutrašnjosti će biti i susnježice, pa i kiše, posebice na istoku, a kratkotrajno je moguća i drugdje, ponajprije u Lici, gdje je i najveća vjerojatnost smrzavanja na podlozi. Na Jadranu će pak nevolje prouzročiti ponegdje obilna kiša, a i jako i olujno jugo, na sjevernom dijelu bura, koja pahulje može donositi i do mora.



Oborina će biti još i u četvrtak, samo rijetko i u petak, a za vikend će uglavnom izostati. No zimski će se ugođaj, primjeren veljači, zadržati i početkom novoga tjedna.



Snijeg, snijeg, snijeg...



U srijedu će u istočnoj Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno. Povremena oborina bit će vjerojatnija ujutro i navečer, uglavnom kiša, no ponegdje će nakratko padati i susnježica, u višim predjelima zapadne Slavonije snijeg. Uz slab i umjeren jugoistočni i istočni vjetar temperatura zraka bit će viša nego u utorak - jutarnja će biti oko 0 °C, a poslijepodnevna 4 do 8 °C, u Podunavlju i oko 10 °C.



U središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, povremeno sa snijegom i susnježicom, a u drugom dijelu dana mjestimice i kišom. Novi snježni pokrivač nastat će posebice u gorju te u predjelima uz granicu sa Slovenijom. Uz slab sjeveroistočni vjetar temperatura će se malo mijenjati, i bit će uglavnom između -2 i 3 °C.



U Gorskome kotaru i Lici past će uglavnom od 15 do 30 centimetara snijega, lokalno moguće i više, no treba upozoriti i na mogućnost kiše koja se smrzava u dodiru s podlogom. Na sjevernom Jadranu povremeno kiša, a gdjegod i snijeg nošen umjerenom i jakom, na udare mjestimice i olujnom burom i sjevernim vjetrom. Na otvorenome moru zapuhat će sjeverozapadnjak.



Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije oblačno i kišovito. Uz jake pljuskove i grmljavinu past će mjestimice i više od 50 litara kiše po četvornom metru. Jako i vrlo jako jugo, na udare i olujno, okretat će prvo na jugozapadnjak, a potom na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka većinom od 7 do 13 °C, u unutrašnjosti ujutro 2 do 5 °C.Na jugu Hrvatske vrlo vjetrovito, uz jako i olujno jugo, s kojim će more na otvorenom ponegdje biti i jače valovito. Poslijepodne će okretati na jugozapadnjak te slabjeti. Mjestimice će kiša biti i obilnija.Vjetar će u četvrtak okrenuti na buru i sjeverozapadnjak te oslabjeti, a uz promjenljivu naoblaku oborine će biti sve manje, sunčanog vremena sve više, osobito prema kraju tjedna, kada će ponovno biti vjetrovitije, uz umjerenu, ponegdje i jaku buru.I na kopnu će povremene oborine biti još osobito u četvrtak, ali količinski zamjetno manje. U nastavku tjedna oborine će u većini krajeva izostati, a i oblaka će biti manje, pa će jutra ponovno biti hladnija, javlja HRT.

Upozorenja Meteoalarma

Meteoalarm je za sutra izdao niz upozorenja zbog snijega, poledice, ali i obilne kiše na Jadranu.



Na području Gospića se očekuje i preko 20 centimetara novog snijega, dok će ga na karlovačkom području pasti više od 10 centimetara. Na području Zagreba očekuje se 5-10 centimetara novog snijega, dok je za osječko područje na snazi upozorenje zbog mogućeg stvaranja poledice.



Za Jadran su na snazi upozorenja zbog moguće obilne kiše, ali i jakih i olujnih udara bure - i do 115 kilometara na sat.