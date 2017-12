IZDANA UPOZORENJA Stiže promjena: Sutra problemi na obali, meteorolog otkrio koliko će pasti snijega

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL, DHMZ



U SREDIŠNJIM i istočnim predjelima zemlje sutra će se zadržati djelomice sunčano vrijeme, uglavnom bez oborina. Na Jadranu i u gorju bit će umjereno do pretežno oblačno uz povremenu kišu, mjestimice obilniju.



U Gorskom kotaru moguća je i susnježica, uglavnom iznad 800 metara nadmorske visine. Puhat će umjeren i jak jugozapadni, potom južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu jako i olujno jugo. Najniža temperatura zraka od 2 do 6, na Jadranu između 8 i 13, a najviša dnevna uglavnom od 11 do 15 °C.



Sutra se najviše problema očekuje na Jadranu i to prvenstveno zbog vjetra koji može dosezati udare i do 110 kilometara na sat.



Meteoalarm je za sutra izdao narančasti stupanj upozorenja zbog vjetra, ali i zbog obilne kiše koja se očekuje na području Istre i Gorskog Kotara: "Vrijeme je opasno. Neuobičajene vremenske prilike su prognozirane. Šteta i ljudske žrtve su moguće. Budite oprezni i redovno se informirajte o očekivanim meteorološkim uvjetima. Budite svjesni rizika koji je neizbježan. Slijedite upute dane od strane vaših državna tijela.



Lokalno obilnija kiša, posebice na Kvarneru, unutrašnjosti Istre te u podvelebitskom dijelu. Količina oborine 30-80 mm", upozoravaju.

Gdje će sve (i koliko) biti snijega?



Prava promjena vremena ipak dolazi u četvrtak. Bit će promjenjivo oblačno uz povremenu kišu. U gorju, a prema kraju dana ponajprije u najzapadnijim i središnjim dijelovima kontinentalne Hrvatske, i snijeg i susnježicu.



Najviše dnevne temperature u većini kopnenih predjela neće se značajnije razlikovati od jutarnjih, a kretat će se od 2 do 6 °C, u istočnoj Slavoniji bit će osjetno toplije, između 10 i 13 °C, dok se na obali i otocima u najtoplijem dijelu dana očekuje od 8 do 13 °C.

Index je razgovarao s dežurnim meteorologom Državnog hidrometeorološkog zavoda kako bismo doznali gdje će sve u sljedećim danima biti snijega i koliko će ga pasti.

"U četvrtak će pasti veća količina snijega u gorju, gdje se očekuje 10 do 20 centimetara snijega, a u višim predjelima i nešto veća količina. U nizinama će u prvo pasti kiša, iza koje će zbog jačeg zahlađenja u četvrtak pasti i snijeg, ali se neće zadržavati na tlu", otkrio je za Index meteorolog DHMZ-a.

"U unutrašnjosti Dalmacije i na sjevernom Jadranu, kao i u gorju, očekuju se otežani uvjeti u prometu zbog jake bure koja će ojačati u četvrtak popodne i nastaviti puhati u petak. Na Jadranu će sutra zapuhati olujno jugo, zbog čega se očekuju otežani uvjeti u pomorskom prometu.

Stručnjaci također upozoravaju na nepovoljne biometeorološke prilike zbog izraženog pada tlaka zraka do sutra navečer, a poboljšanje se očekuje u petak", dodaje.