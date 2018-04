Izetbegović prijeti u Ahmićima: Pravimo haubice i puške, neka razmisle prije nego nas dirnu

Foto: Hina

BAKIR Izetbegović, predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine, danas je u Ahmićima zaprijetio ratom i kazao kako su zločini Armije BiH, poput onog u Trusini, sporadični incidenti, piše dnevnik.ba

"Te '92. godine su ljudi prodavali kravu da bi kupili kalašnjikov. Tri ili četiri tisuće maraka davali za pušku. Nikad više slabi. Ovo je zadnji put što su nam ovakvu stvar uradili. Napravit ćemo mi i pokretnu haubicu i već je radimo, transporter pokretni, pušku smo napravili i napravit ćemo onu dobru taktičku 12.7, višecijevne bacače svih mogućih kalibara i svu moguću municiju za to i dronove. Pa ćemo biti kao onaj mali čovjek koji nije krupan, ali je ljut i dobro naoružan i neka svatko dobro razmisli hoće li ga iz čista mira dirati. Nikad više se neće dogoditi da nam na vrata pokucaju a da mi nemamo čime odgovoriti", kazao je Bakir Izetbegović, predsjedatelj Predsjedništva BiH u Ahmićima na obilježavanju 25. godišnjice stradanja Bošnjaka.

Podsjetimo, 16. travnja 1993. godine snage HVO-a su u Ahmićima ubile 116 bošnjačkih civila.

Izetbegović je u svojem govoru naglasio kako svi znaju što se dogodilo prije 25 godina te da su za mnoge sjećanja na događaje iz tog dana svježa kao da se dogodilo jučer.

"Nama, muslimanima, to nikad neće biti jasno. Znamo da se to desilo. Kako su bili spremni da takve stvari urade, zašto su to uradili. Hvala Bogu, nama nije jasno. Da biste zlikovca shvatili, morate imati malo zla u sebi, da bi to prepoznali i da bi se za to pripremili. Nama se to izdogađalo diljem BiH", kazao je Izetbegović.

Nastavlja se progon nasilnika po sudovima

Dodao je i kako će one koji su počinili zločine, ako ih ne kazni ovozemaljski sud, kazniti onaj drugi. Dodao je kako se ubijeni članovi obitelji ne mogu vratiti, no moguće je sačuvati djecu i unuke da se takve stvari više ne ponove.

"Nakon svega što je prošlo treba podvući crtu i dobro se zadubiti u sve elemente toga što nam se dogodilo. Mi živimo sa Srbima i Hrvatima stotinama godina i nastavit ćemo živjeti. Mi se ne smijemo otrovati mržnjom i željom za osvetom spram Srba i Hrvata", kazao je Bakir Izetbegović. Dodao je i kako će nastaviti progon nasilnika po sudovima. No i da je malo naroda poput bošnjačkog, sklonih praštanju.

"Malo je takvih i ne znam da li bi ijedan narod izdržao ono što je naš narod izdržao. Ono je potpuno mimo vojne logike, da nas deseterostruko udružen neprijatelj napadne sa svih strana, da nas podijeli u enklave i odvoji od svijeta, a da se mi, umjesto da za nekoliko sedmica legnemo i predamo se, branimo mjesecima, godinama, da napravimo prevagu '94. i da '95. godine Armija BiH, koju su 90 posto činili Bošnjaci, samo pobjede zabilježi. Nijedan poraz '95. To smo mi i toga treba biti svjestan i na to treba biti ponosan i treba braniti istinu o tome", kazao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

Zločini koje je počinio branitelj i agresor "nisu isti"

Istaknuo je i kako se ne treba dozvoliti izjednačavanje zločina jer branitelj i agresor nisu isti i nisu iste stvari uradili.

"Kod nas su se desili zločini. Danas se obilježava u Trusini, gdje su neki naši zlikovci sličnu stvar uradili Hrvatima. Ali kod nas je to bio incident. Kod nas se to procesuiralo. Zato se kod nas u ratu kažnjavalo. Mi smo se usred opkoljenog Sarajeva s takvim ljudima '93. obračunali i uveli red i disciplinu i to se svelo samo na pojedinačne slučajeve. Kod njih je to bio sistem, planiran, ohrabrivan, zataškavan i tako dalje. To je bio način ratovanja druge i treće strane", nastavio je Izetbegović.

Kazao je i kako se ne smije dopustiti pokušaj procesuiranja nekih generala Armije RBiH kako bi ih se izjednačilo s Mladićem i Prlićem. "To ne smijemo dopustiti. To se ne smije dogoditi. Istina je na našoj strani", poručio je Izetbegović.

Podsjetio je i na prosvjede iz veljače 2014. godine, kada su neki investitori odustali od investiranja u BiH, zbog paljenja zgrade Predsjedništva i drugih institucija. Poručio je da Bošnjaci više nikad ne smiju biti slabi. Naglasio je da treba naći dobre ljude iz drugih naroda. Kako je rekao, neki od njih su sjedili u Predsjedništvu BiH s Alijom Izetbegovićem.

"Malo su tihi. Ove galamdžije ih nadglasaju, ali im treba otvoriti prostor i oni će izaći. Ogromna većina ljudi u BiH želi konačno mir, sigurnost, relaksaciju, da vide gdje će mu dijete i unuk ostati. Njima treba otvoriti prostor, pružiti ruku i biti dio euroatlantskih integracija", izjavio je Izetbegović.