Izetbegović tvrdi da BiH ima šanse ući u EU 2025. godine

Foto: Hina

BOSNA i Hercegovina može nadoknaditi sadašnje zaostajanje na europskom putu i do 2025. godine ispuniti sve uvjete potrebne za članstvo u Europskoj uniji, ustvrdio je predsjedatelj Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.



U govoru koji je održao u Zenici na obilježavanju obljetnice osnutka Armije BiH Izetbegović je izjavio kako je članstvo BiH u EU 2025. godine realna mogućnost, iako za to nema naznaka u strategiji proširenja Unije na zapadni Balkan objavljenoj ranije ove godine.



Vlasti u BiH uspjele su nakon više od godine dana obilježenih unutarnjim političkim sukobima i prijeporima tek dostaviti odgovore na upitnik Europske komisije, koja bi na temelju toga trebala odlučiti može li BiH dobiti status kandidata, a procjena je kako izgledi za to postoje tek 2019. godine.

"Kašnjenje BiH u odnosu na druge države je normalna pojava"



Izetbegović je kazao kako je, unatoč problemima, najvažnije da su odgovori poslani u Bruxelles te je ustvrdio kako je u slučaju BiH kašnjenje u odnosu na druge države regije gotovo normalna pojava jer se do svega dolazi "mukotrpnim usuglašavanjem" među partnerima u vlasti pa je potrebno puno strpljenja i kompromisa.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Nova strategija EU-a za zapadni Balkan daje nam novu priliku da taj proces ubrzamo, da sustignemo naše susjede i do 2025. godine ostvarimo punopravno članstvo u EU-u. Za to će nam biti potrebno više zajedničkog rada, a manje sebičnog politikantstva", kazao je Izetbegović.Strategija proširenja EU-a ne nudi konkretne rokove, a 2025. godina ranije je spominjana kao razdoblje u kojemu je moguće da članicama Unije postanu Srbija i Crna Gora. Članstvu bi nakon toga bile najbliže Makedonija i Albanija, dok je BiH s Kosovom na začelju tog kandidatskog popisa.Izetbegović je u Zenici kazao kako bez obzira na zapreke put ka EU-u, ali i NATO-u, nema alternative za BiH.Ustvrdio je i kako se uskoro može očekivati aktiviranje Akcijskog plana za članstvo u NATO-u (MAP), što je ocijenio bitnim za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje."Oni koji pokušavaju kreirati kaos i beznađe neće nas obeshrabriti. Uvjeren sam da će te snage biti poražene", poručio je Izetbegović.