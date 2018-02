Izrael napao poljskog premijera zbog izjave o "židovskim počiniteljima" zločina u holokaustu

Foto: Hina

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanyahu, nakon Irana, uputio je oštru kritiku poljskom premijeru koji je na tradicionalnoj konferenciji o sigurnosti u Muenchenu izazvao buru izjavom da je među počiniteljima zločina tijekom holokausta bilo i Židova, nazvavši njegovu izjavu "nečuvenom", prenosi BBC.



"Riječi poljskog premijera u Muenchenu su nečuvene. Ovdje se radi o problemu nesposobnosti da se shvati povijest i nedostatku osjetljivosti za tragediju našeg naroda", rekao je Netanyahu.



Paljba riječi dviju strana uslijedila je nakon što je Izrael osudio novi poljski zakon prema kojem je protuzakonito i stoga kažnjivo optuživati poljski narod ili državu za sudjelovanje u nacističkim zločinima.



Zakon je potpisao predsjednik Andrzej Duda, no još uvijek se na najvišoj sudskoj instanci mora utvrditi je li u skladu s ustavom.



Morawieckog je izraelski novinar upitao podliježu li prema novom zakonu oni koji tvrde da je u holokaustu bilo poljskih kolaboracionista kaznenom progonu.



"Vrlo je važno da, kao prvo, shvatite da oni naravno neće biti kažnjeni i da se na njih neće gledati kao na kriminalce ako kažu da je bilo i poljskih počinitelja zločina - kao što je bilo i židovskih, ruskih, ukrajinskih (...) dakle, ne samo njemačkih zločinaca", odgovorio je poljski premijer.



"Naravno da ne bi bilo progona ljudi koji kažu da je među počiniteljima bilo i Poljaka, jer ih je bilo. No ne možemo izjednačavati počinitelje i žrtve jer bi to bila uvreda za sve Židove i za sve Poljake koji su toliko propatili u Drugom svjetskom ratu", dodao je poljski predsjednik vlade.



U novom poljskom zakonu stoji da "tko god javno i protivno činjenicama optuži poljski narod ili poljsku državu da je bila odgovorna ili je bila sudionica u nacističkim zločinima koje je počinio njemački Treći Reich (...) podliježe novčanoj kazni ili kazni zatvora do tri godine".

Poljska se bori protiv izraza "poljski logori smrti"



Poljska se već dugo bori i negoduje zbog upotrebe izraza "poljski logori smrti" koji sugerira da poljska država u nekoj mjeri dijeli odgovornost za logore poput Auschwitza. Logore je, piše BBC, izgradila i njima upravljala nacistička Njemačka nakon invazije Njemačke na Poljsku 1939.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Sporniji dio zakona se odnosi na pitanje zabranjuje li se njime govoriti o individualnoj krivnji, tj. sudjelovanju nekih Poljaka u zločinima nacista, za što, kako tvrde povjesničari, postoje dokazi.Izrael je ljutit i ogorčen zbog poljskog zakona u kojem vide pokušaj "negiranja holokausta" i "revizije povijesti", a inače vrlo razjedinjena izraelska politička scena se ovog puta ujedinila.Izraelski parlamentarci sada zagovaraju prijedlog zakona kojim bi se postojeći zakon o nijekanju holokausta proširio te bi uključivao petogodišnju kaznu zatvora za svakoga tko negira ili minimalizira ulogu nacističkih kolaboracionista, uključujući i Poljake, u zločinima počinjenima u holokaustu.Dopunjeni zakon bi predviđao i svu pravnu pomoć preživjelima u holokaustu koji objelodane svoju priču te su zbog toga sudski gonjeni u stranoj zemlji.

U holokaustu pobijeno šest milijuna Židova. U Poljskoj tri milijuna



Američki State Department je pozvao poljsku vladu da ponovo razmotri svoj zakon.



Sveukupno je u holokaustu pobijeno šest milijuna Židova. Poljsku je napala i okupirala nacistička Njemačka. Ubijeno je više milijuna ljudi, uključujući tri milijuna poljskih Židova. Židovi diljem europskog kontinenta su deportirani u logore smrti koje su u okupiranoj Poljskoj izgradili i njima upravljali Nijemci te su tamo podignuti zloglasni logori Auschwitz, Treblinka, Belzec i Sobibor.



Na tisuće Poljaka je riskiralo svoje živote kako bi zaštitili svoje židovske susjede tijekom rata, no istraživanja provedena nakon pada komunizma 1989. su pokazala da ih je također na tisuće ubijalo ili prokazivalo one koji su im pomagali, čime je kolektivna nacionalna svijest o Poljskoj kao isključivo žrtvi nacizma dovedena u pitanje.



Prema podacima Američkog memorijalnog muzeja holokausta, nacisti su također ubili najmanje 1,9 milijuna poljskih građana koji nisu bili Židovi. Među "pravednicima među narodima", što je odlikovanje koje Izrael dodjeljuje pripadnicima drugih naroda za spašavanje Židova od istrebljenja, najviše je Poljaka. Međutim, povjesničari tvrde da je bilo i onih koji su ne samo odavali Židove nacistima u zamjenu za nagradu nego su na poticaj nacista i sudjelovali u pokoljima, poput onog u Jedwabneu gdje su više stotina Židova likvidirali njihovi susjedi.



Centar Simon Wiesenthal tvrdi da broj kolaboracionista iznosi "više tisuća" ljudi.