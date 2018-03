Izraelska vojska ubila sedam Palestinaca, stotine ranjene u prosvjedima na granici s Gazom

Screenshot: YouTube

IZRAELSKE snage ubile su danas najmanje sedam Palestinaca, a ranile stotine u jednom od najvećih palestinskih prosvjeda duž izraelske granice s Gazom zadnjih godina, rekli su liječnički izvori u Gazi.

Jedna od žrtava u dobi je od 16 godina. Većina žrtava pogođena je u pucnjavi, prema palestinskim liječnicima koji procjenjuju da je do podneva ranjeno oko 500 ljudi.

Izraelska vojska rekla je da su njihove snage koristile "interventna sredstva za raspršivanje te su pucale prema predvodnicima prosvjeda" te da su neki prosvjednici "kotrljali zapaljene gume i bacali kamenje" na ogradu i vojnike.





Na prosvjednike pucano gumenim mecima i bačeni suzavci

Palestinski zdravstveni dužnosnici su rekli kako su izraelske snage uglavnom pucale na prosvjednike, dodatno na bacanje suzavca i gumene metke.

Palestinski prosvjed obilježava Dan zemlje, godišnju komemoraciju smrti šest arapskih građana Izraela koje su ubile izraelske snage sigurnosti tijekom prosvjeda zbog vladine konfiskacije zemlje u sjevernom Izraelu 1976.

Prosvjednici su zahtijevali da se dozvoli palestinskim izbjeglicama pravo na povratak u gradove i sela iz kojih su pobjegli njihove obitelji, ili su protjerani iz njih, kada je stvorena država Izrael 1948.

Napetosti su velike na početku dugo planiranog šatorskog prosvjeda koji je počeo na Veliki petak i početak židovske Pashe i predviđa se da će trajati šest tjedana.

Dužnosnici Gaze rekli su kako su se okupili deseci tisuća prosvjednika na pet lokacija duž 65 km granice s Izraelom, uglavnom pustinjske. Izraelska vojska procjenjuje broj na 17.000.