Izraelske kante ili skupi švedski Gripeni - tko će čuvati hrvatsko nebo?

Foto: 123rf



ZA 18 sati zakazana je sjednica Vijeća za obranu. Nju su sazvali predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković, a glavna tema bit će nabavka vojnih aviona.



Iako se u medijima već mjesecima spekulira da su odabrani izraelski polovni avioni, to još nije službeno. Ministar obrane Damir Krstičević je jedan od onih koji bi trebali sudjelovati u donošenju prilično teške, skupe i komplicirane odluke. Ranije danas on je kazao kako Hrvatska traži strateškog partnera.



"Moramo sa zrakoplova druge generacije, koji sada koristimo, prijeći na zrakoplov četvrte generacije“, rekao je Krstičević novinarima.

Krstičević branio izraelske avione



Osvrnuo se i na kritike izraelskih aviona koje je, gostujući u Dnevniku Nove TV, izrekao umirovljeni pilot Ivan Selak.



"Moj stav je poznat i jasan. Iznio sam ga i ministru obrane. U igri su samo dva zrakoplova F-16, Gripen i četiri ponuđača - SAD, Švedska, Grčka i Izrael. S obzirom na stanje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i stanje njihove borbene komponente, infrastrukture i tehničkog sastava zrakoplov koji dolazi u obzir je noviji zrakoplov ili korišteni zrakoplov. Ja mislim da iskorišteni zrakoplov ne dolazi u obzir", kazao je Selak.



Damir Krstičević ne misli tako.



"Pitajte druge pilote, pitajte Ivicu Ivandića koji je MIG-om pobjegao iz JNA, pitajte tog čovjeka što on misli", rekao je Krstičević.



Nije rekao kada će odluka Vijeća biti poznata, već je ustvrdio kako mu je drago "sve što jača sposobnost pobjedničke Hrvatske vojske". Želimo jači HV koji je jamac sigurnosti i opstojnosti Hrvatske, u tome je vrlo bitno i naše borbeno zrakoplovstvo, poručio je ministar.



Kupnju novih aviona jutros je komentirala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.



"Ja ću prihvatiti onu opciju koju stručna skupina Ministarstva obrane i glavnog stožera predloži kao najbolju i najpovoljniju za Hrvatsku jer o tome trebaju odlučiti stručnjaci i piloti. Bitna je sveobuhvatna ponuda jer ona mora uključivati ne samo borbene zrakoplove nego i obuku, simulatore i streljivo, i naravno ona strateška pitanja povezivanja gospodarstava i ulaganja u Hrvatsku. O tome ćemo razgovarati večeras", rekla je predsjednica i prokomentirala kupnju starih aviona.Pojasnila je i zašto je za Hrvatsku najbolja opcija kupnja starih aviona, rekavši kako se ne može potrošiti novac na kupnju novih aviona jer je potreban za, primjerice, obrazovanje."O tome da nam ne trebaju stari avioni, gledajte, temeljno je pitanje u ovom trenutku razlika između generacija. Mi trenutno raspolažemo zrakoplovima druge generacije, MIG 21, dok većina Europske unije i susjeda koji imaju borbeno zrakoplovstvo raspolažu četvrtom generacijom MIG-ova, dakle mi se moramo pomaknuti. Ja bih isto najradije da možemo kupiti nove zrakoplove, to je uvijek najbolja opcija, međutim valja računati što je najbolje za državu. Ne možete vi potrošiti novce koje nemate na zrakoplove ako vam trebaju za obrazovanje, socijalna pitanja i sve ostalo", poručila je predsjednica i pojasnila svoj stav na primjeru kupnje Mercedesa."Isto kao obitelj. Ja bih najradije kupila novi Mercedes, ali onda si ne mogu priuštiti ni hranu ni mnoge druge stvari. Dakle, moramo biti racionalni u toj odluci. Moraju se sagledati sve prednosti i nedostatci i u tom okviru donijeti najbolja moguća i najracionalnija odluka za državu", rekla je predsjednica.U javnost se već odavno puštaju informacije da je izraelska ponuda najbolja - zato što je najjeftinija. Hrvatska bi po njoj za 500 milijuna dolara trebala dobiti 12 aviona F 16 Barak s naoružanjem. Uz to su Izraelci u cijenu uključili i simulatore te obuku pilota.Glavni konkurent Izraelcima bio je švedski Saab sa svojim Gripenom JAS 39. Šveđani su za 12 novih aviona tražili 700 milijuna eura, a avioni bi došli bez naoružanja koje bi trebalo dodatno platiti. Na prvu izgleda da je Hrvatska dobro odabrala odlučivši kupiti avione od Izraela. No nije sve toliko jednostavno.Izraelski avioni, iako modernizirani, stari su tridesetak godina i opako su borbeno eksploatirani. To ne znači da će doći s rupama u trupu, ali 30 godina letenja uz sve popravke i modernizaciju je ipak 30 godina letenja. Avioni koje nam Izraelci nude samo su nekoliko godina mlađi od sadašnjih MiG 21. Hrvatska ih kupuje da joj štite nebo u sljedećih 30 godina što znači da bi na koncu trebali imati godina koliko i ljudi kada idu u mirovinu.

Drugi problem je neprilagođenost domaće infrastrukture ovom modelu F 16 za koji i sami Amerikanci kažu da ima malo veze s izvornim avionom. Prema informacijama dobivenima od stručnjaka, za Barake bi trebalo posebno prilagoditi sve hangare u kojima će biti smješteni. Nadalje, ni piste s kojih polijeću hrvatski vojni avioni ne odgovaraju u potpunosti standardima koje Barak zahtijeva. Troškove prilagodbe platit ćemo posebno, a tko će ih raditi, još uvijek se ne zna.



S druge strane, ponuda iz Švedske je znatno skuplja, a Gripen je novi avion koji još nije testiran u borbi.