Izraelski premijer zaželio je uspjeh iranskim prosvjednicima: "Režim troši milijarde da bi širio mržnju"

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanyahu zaželio je uspjeh iranskim protuvladinim prosvjednicima, osuđujući kao smiješne optužbe Teherana da iza prosvjeda stoji Izrael.



Pet dana prosvjeda u Iranu najveći su izazov klerikalnom vodstvu u toj zemlji od proreformskih prosvjeda 2009.



U demonstracijama je u nedjelju ubijeno deset ljudi, a otkako su počeli prosvjedi smrtno ih je stradalo dvanaest.



"Želim iranskom narodu uspjeh u njihovoj plemenitoj borbi za slobodu", rekao je Netanyahu u videu stavljenom na Facebook.



"Hrabri Iranci izlaze na ulice. Traže slobodu. Traže pravdu. Traže temeljne slobode koje su im uskraćene desetljećima. Iranski okrutni režim rasipa desetke milijardi dolara šireći mržnju", rekao je.



U ponedjeljak, iranski predsjednik Hasan Rohani rekao je da će iranski narod odgovoriti izgrednicima.



"Narod će odgovoriti izgrednicima i onima koji izazivaju nevolje, a riječ je o manjini", kazao je Rohani na izvanrednom sastanku posvećenom stanju sigurnosti u zemlji, a prenijela je internetska stranica predsjedništva.



"Problemi naroda nisu samo ekonomske prirode. Oni zahtijevaju i više slobode", rekao je Rohani u neizravnoj kritici režimskih tvrdolinijaša koji se protive njegovim pokušajima provođenja političke i kulturne reforme.



"Ova vlada nema sve pod svojom kontrolom", naglasio je on, aludirajući na činjenicu da konačnu odluku o mnogim ključnim pitanjima donose konzervativni klerici.

Iran ranije optužio Izrael da širi nerede



On je također optužio SAD i Izrael da provociraju nerede.Netanyahu je rekao da Rohanijeve sugestije da je Izrael umiješan u nerede nisu samo lažne nego su "smiješne".Dodao je da bi više zapadnih zemalja trebalo osuditi Teheran za pokušaje da zaustavi prosvjede."Nažalost mnoge europske vlade u tišini promatraju kako iranske heroje tuku na ulicama. To nije pravedno. Ali ja neću šutjeti", rekao je.Nešto ranije iranski je ministar za obavještajna pitanja ohrabrio iranske protuvladine prosvjednike no dodao je kako Izrael zadržava politiku nemiješanja u iranska unutarnja pitanja."Mogu samo poželjeti uspjeh iranskom narodu u borbi za slobodu i demokraciju", kazao je ministar za obavještajna pitanja Israel Katz u intervjuu za vojni radio.Izrael već dugo izražava bojazan zbog nuklearnog programa te šijitske sile i njezine potpore islamističkoj gerili u Libanonu i palestinskim teritorijima, što je stav koji dijele i sunitske arapske države.Upitan zašto izraelski premijer Benjamin Netanyahu ne slijedi američkog predsjednika Donalda Trumpa u pružanju više otvorene potpore prosvjednicima Katz je kazao: "Izrael se ne želi miješati u to unutarnje pitanje".