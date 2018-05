Izraelski stručnjak: Netanyahu nema nikakve dokaze protiv Irana

Foto: Hina

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanyahu rekao je danas da Izrael ne traži rat s Iranom, dan nakon što je otkrio navodne dokaze o tajnim iranskim pokušajima da se domogne nuklearnog oružja unatoč multilateralnom sporazumu kojim je ograničen nuklearni program Teherana.



Upitan priprema li se Izrael na rat s Iranom, Netanyahu je u intervjuu za CNN rekao: "Nitko ne želi takav razvoj događaja. Pravila u regiji promijenio je Iran."



Viši izraelski dužnosnik rekao je da je Netanyahu obavijestio američkog predsjednika Donalda Trumpa o dokazima o tajnom programu nuklearnog oružja tijekom susreta 5. ožujka.



Trump se složio da bi Izrael trebao objaviti tu informaciju prije 12. svibnja, dokad bi prvi čovjek Bijele kuće trebao odlučiti hoće li povući SAD iz nuklearnog dogovora s Iranom.



Netanyahu je u ponedjeljak navečer u najgledanijem televizijskom terminu objavio navodne dokaze o tome da je Iran razvijao nuklearni program prije potpisivanja nuklearnog sporazuma 2015.

Izraelski stručnjak: To nisu nikakvi dokazi



No bivši čelnik izraelske nuklearne agencije Uzi Eliam ustvrdio je da Netanyahuova otkrića o iranskim nuklearnim dokumentima ne sadrže dokaze o kršenju sporazuma.



"Sve što je u svojoj prezentaciji rekao Netanyahu odnosi se na prošlost i ne obuhvaća ikakve dokaze o tomu da se Iran ne drži sporazuma", rekao je Elam.



"Jedina novost jest činjenica da su naše obavještajne službe, vjerojatno Mossad, došle do vrlo važnih dokumenata i da su ih uspjeli donijeti u Izrael", dodao je.





Netanyahu je u ponedjeljak predstavio 55.000 dokumenata i 183 CD-a prokrijumčarenih iz Teherana koji, rekao je, dokazuju da je Iran lagao o svojem nuklearnom programu.Informacija se odnosi na iranski projekt Amad, koji je, tvrdi Netanyahu, trajao od 1999. do 2003. i ne ukazuje na bilo kakve izravne akcije poslije 2015.Netanyahuovo predstavljanje izazvalo je različite reakcije pristaša i kritičara iranskog sporazuma.Iranski ministar vanjskih poslova Mohamad Javad Zarif odbio je Netanyahuovo predstavljanje materijala kao "ponavljanje starih optužbi".U Teheranu tvrde da su izraelske tvrdnje "djetinjaste i smiješne", usmjerene da utječu na Trumpovu odluku 12. svibnja.Francusko ministarstvo vanjskih poslova reklo je u utorak da "materijali koje je Izrael predstavio povećavaju važnost sporazuma". Materijal se mora "istražiti i potanko ispitati", rekla je glasnogovornica ministarstva.No američki državni tajnik Mike Pompeo u ponedjeljak je kazao da ti podaci pokazuju "kako sporazum nije nastao u dobroj vjeri i u duhu transparentnosti".Agencija UN-a za atomsku energiju (IAEA) izbjegla je izravno komentirati Netanyahuove optužbe na račun Irana."U skladu sa svojim standardima, IAEA procjenjuje sve dostupne informacije važnima za sigurnost", rekao je glasnogovornik te agencije. "Međutim, praksa IAEA-e nije javno raspravljati o pitanjima povezanim s takvim informacijama", dodao je.