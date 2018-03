IZVANREDNO STANJE Hrvatska Kostajnica pod vodom, stanovnici idu čamcima na posao

Screenshot: HRT



PREMA informacijama objavljenima na stranicama Hrvatskih voda izvanredno stanje zbog poplava proglašeno je u Hrvatskoj Kostajnici koju je poplavila Una. HRT javlja kako je voda poplavila nekoliko kuća, poplavljena je i cesta u Kuljanima, gdje je više desetaka stanovnika odsječeno.

> Informacije, fotografije i snimke poplave i problema šaljite nam na mail desk@index.hr ili u inbox naše Facebook stranice.

12:30 U podne je Kupa u Karlovcu bila visoka 773 centimetara, Korana 784, po jedan centimetar niže nego sat ranije, a što znači da je vrhunac dostignut i da rijeke više neće rasti, no zaključak danas održanog karlovačkog Stožera civilne zaštite da treba nastaviti i još pojačati broj crpki za prepumpavanje procjednih voda uz protupoplavne zidove podignute ovih dana.

11:30 Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetit će danas Hrvatsku Kostajnicu, gdje je prošle noći, kada je vodostaj Une premašio 450 centimetara, proglašeno izvanredno stanje obrane od poplava. Uz predsjednika Vlade bit će potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević. U 13.30 sati predsjednik Vlade sudjelovat će na sastanku Kriznog stožera, a potom će obići poplavljena područja, najavili su iz vlade.

11:00

10:40

9:40 Stanovnici Hrvatske Kostajnice na posao su jutros išli čamcima i u pratnji vatrogasaca, javlja HRT koji dodaje kako je najdramatičnije stanje u Ulici Davorina Trstenjaka, Unskoj ulici i Kavrlji.

9:30 Temeljem zahtjeva Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević donio je danas Odluku o upućivanju do 100 pripadnika Oružanih snaga RH za pomoć na području ugroženom poplavama na području Sisačko-moslavačke županije, izvijestili su iz MORH-a.



Tako je na područje Letovanića upućeno 50 pripadnika OS RH, Petrinje 30, a u Hrvatsku Kostajnicu 20 pripadnika OS RH, gdje će biti angažirani na obrani od poplave.



Trenutno je na području oko Mostanja u Karlovcu angažirano 15 pripadnika OS RH na punjenju vreća i izgradnji zečjih nasipa.

8:55

#Letovanić stiglo 50 vojnika, žurno grade zečje nasipe. Kuće već pod vodom, dio lokalnih cesta zatvoren ili s ograničenim prolaskom. #polava #n1info pic.twitter.com/py702bGEIX — Mirela Bacic (@MirelaBacic) March 13, 2018

8:37 Mještani Hrvatske Kostajnice, kojima pomažu vatrogasci i pripadnici Crvenog križa i dalje podižu zečje nasipe kako bi spasili okućnice i imovinu. Najdramatičnije stanje je u Ulici Davorina Trstenjaka, Unskoj ulici i Kavrlji.



O trajnom rješenju problemu obrane od poplava u Hrvatskoj Kostajnici se govori već četiri godine jer je 2014. godine, za dosad najvišeg vodostaja, Una prodrla u gradsko središte.



Iako su stručnjaci Hrvatskih voda predlagali podizanje obrambenog betonskog zida uz rijeku Unu u cijeloj dužini gradskog ugroženog područja, konzervatori su se usprotivili toj ideji zbog narušavanja vizure zaštićene gradske jezgre. Tada je dogovoreno kako je jedino prihvatljivo rješenje konstrukcija i postavljanje montažnih obrambenih elemenata, koji bi se za povoljnog vodostaja mogli ukloniti. Međutim, riječ je o zahtjevnijem projektu, koji još nije ostvaren.

8:30 HRT javlja kako je voda poplavila nekoliko kuća, poplavljena je i cesta u Kuljanima, gdje je više desetaka stanovnika odsječeno.

8:15 Kako piše Dalmacija Danas, trenutno je kvota na Perući 358 metara nad morem. Prema Pravilniku o korištenju akumulacijskog jezera Peruća, maksimalna dozvoljena kvota u ožujku je 360 metara nadmorske visine. Iako pravilnik nalaže maksimalnu kvotu od 360 metara, poznato je da ona može izdržati kvotu 361,5 metar. Pravilnik također definira vremenski rok u kojemu se razina vode mora svesti na spomenutu kvotu ako se ona prijeđe, a to je 20 dana. Inače, u slučaju potrebe moguće je ispuštati oko 550 metara kubičnih vode iz jezera.



"Prema informacijama naših čitatelja iz Cetinske krajine, mogla bi se ponoviti situacija iz 2004. godine kada se Peruća prelijevala preko sigurnosnog preljeva. Dogodilo se to uslijed obilnih kiša travnju 2004.", podsjeća Dalmacija News.

8:00 U Hrvatskoj Kostajnici stanje nije dobro.

Vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici jutros u 4 sata premašio očekivanih 450cm. Proglašeno izvanredno stanje obrane od poplave. @hrtvijesti @HRT4Studio4 pic.twitter.com/4FynNXz5gH — Igor Ahmetović (@Igor_Ahmetovic) 13. ožujka 2018.





U Karlovcu je jutros u sedam sati Korana bila na 779 centimetara s trendom rasta od 1 centimetra. Tamo su proglašene izvanredne mjere. Kupa je bila na 771 centimetar.



Na području rijeke Like u Selištu također je proglašeno izvanredno stanje.



Karlovčani noć proveli u strahu



Kako javlja jutros KAportal, vodni val i dalje prolazi kroz Karlovac, borba s rijekama još traje.



Pročelnik Područnog ureda DUZS-a u Karlovcu Martin Barić rekao je jutros za KAportal da su pumpe na Logorištu radile cijelu noć te da ne bi trebalo biti većih problema jer se situacija južno od Karlovca smiruje i vidljiva je stagnacija.



"Kuće su obranjene na Maloj Švarči, Mostanju, Logorištu i Turnju, to je područje zatvoreno barijerama. Nije bilo naknadne kiše, Korana je držala Kupu i situacija se smiruje, ali će voda otjecati polako", kazao im je Barić. O situaciji nizvodno od Karlovca kaže da su tamo pod vodom prometnice, ali da nije istina da se to područje ne brani.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Stanje s rijekama diljem zemlje pratite tijekom dana na Indexu

"Brane se Šišljavić i Selce, cijelu noć radi pumpa kod zaporke na bivšem Baumaxu i Zagrebačka ulica je suha", dodaje Barić.Zbog vode na kolniku za sav promet zatvorene su:DC36 između Karlovca i Pokupskog u mjestima: Koritinja, Šišljavić, Donja Kupčina i Gradec Pokupski;DC47 Dvor-Hrvatska Kostajnica u mjestu Kuljani (obilazak je Divuša-Jovac-Donji Kuljani) te dionica Hrvatska Kostajnica-Hrvatska-Dubica u mjestu Rosulje;ŽC3156 Žažina-Mala Gorica na makadamskom dijelu;ŽC5130 Zalužnica-Škare-Doljani;ŽC5146 Gornja Ploča-Lovinac;ŽC5153 Kosinjski Most-Kosinjski Bakovac;ŽC5163 Podoštra-Lički Novi;ŽC5904 Korenica-Mihaljevac;ŽC3231 Glina-Veliki Obljaj u mjestu Šibine;ŽC3275 Stankovac-Slana;ŽC3196 u mjestu Donje Jame;LC33087 Skela-Donje Selište; LC33196 Bijele Vode-Drenovac;LC33019 u mjestu Ravnik; LC33171 Javnica-Kotarani: LC59098 Tolić-Podlapača; LC59110 Gornja Ploča-Kruškovac; LC59112 u mjestu Komić, LC590640 Kaniža-Lički Novi, LC516300 Žabica-Lički Novi, LC516201 Smiljan-Novoselo, LC590049 Podastrana-Pazarišta, LC59113 Lovinac-Rasoja-DC50; LC33019 Ravnik-Osekovo.

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz POPLAVE U HRVATSKOJ, instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: poplave.



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.