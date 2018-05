Jakovčić: Europa nije idealna, ali nema alternative

Foto: Hina

ZASTUPNIK u Europskom parlamentu, IDS-ov Ivan Jakovčić, rekao je u Puli da pozivi na izlazak iz Europske unije definitivno znače samo osiromašenje građana Hrvatske te poručio da Europa nije idealna, ali nema alternative.

"Izlazak iz EU-a je krajnje riskantan poziv"



"Europa nije idealna, ali nema alternative. Ja nisam eurorealist, niti taj koji misli da je Europska unija idealna tvorevina, već mislim da je treba reformirati. No za razliku od onih koji žele više nejedinstva, ja sam za više jedinstva i produbljivanje Europske unije i stvaranje nove energetske unije, za digitalnu politiku i uniju a ne za 27 različitih politika", istaknuo je Jakovčić na konferenciji za novinare u povodu Dana Europe i Europskog tjedna.



Uvjeren je da je poziv za izlazak Hrvatske iz Europske unije "nešto što je vrlo štetno za građane jer nam je EU pokazao mogućnost rasta".



Upozorivši da je poziv za izlazak iz EU-a krajnje riskantan poziv, Jakovčić je istaknuo da Hrvatska treba čim prije ući u Schengen jer upravo to omogućava jačanje konkurentnosti hrvatskog turizma.



Govoreći o predstojećim izborima u Sloveniji europarlamentarac Ivan Jakovčić je rekao kako strahuje da će "budućnost biti gora od sadašnjost".



Prokomentirao izbore u Sloveniji



Ako bi pobijedili Janša ili Židana, to će "dodatno zakomplicirati odnose s Hrvatskom" jer se, kako je rekao Jakovčić, "Janša sve više približava politici Mađarske i Poljske i izvjesno je stvaranje zajedničkog bloka protiv aktualne bruxelleske politike ovih triju zemalja".





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"To bi bilo katastrofalno za Sloveniju i europsku politiku, međutim Hrvatska to mora uzeti u obzir jer će to značiti dodatno ozbiljno zaoštravanje odnosa između Ljubljane i Zagreba. To sigurno neće biti dobro za građane koji žive uz granicu, a pogotovo ne za gospodarstvo i turizam u Hrvatskoj", ustvrdio je Jakovčić."Ako se dogodi da premijer postane Židan od strane socijaldemokrata kojeg je Hrvatska već pobijedila po pitanju terana, također će doći do zaoštravanja odnosa jer se radi", kako je izjavio Jakovčić, "o čovjeku koji vrlo često izgovori neistine".Inače, četiri tjedna pred parlamentarne izbore ankete pokazuju da bi za Slovensku demokratsku stranku (SDS) Janeza Janše glasovalo 17,2 posto birača, za Listu Marjana Šarca (LMŠ) 15,3 posto, a za Socijalne demokrate (SD) Dejana Židana 10,5 posto."Situacija je zabrinjavajuća i zato sam ja i danas na stajalištu da bi premijeri Plenković i Cerar trebali i morali pronaći rješenje. Mi smo tu trebali biti agresivniji u traženju rješenja na temelju onoga što je bila arbitražna odluka", rekao je Ivan Jakovčić.

Jakovčić je novinarima za srijedu najavio potpisivanje vrijednosne Povelje između IDS-a, stranke Pametno i GLAS-a koju će, vjeruje on, poduprijeti nemali broj građana Hrvatske.



"To je dobar korak. Budemo li pametni i krenemo li zajedno u kampanju brzo, siguran sam da ova koalicija može donijeti veliko osvježenje na političkoj sceni Hrvatske", rekao je Jakovčić. Dodao je kako je sklon dogovoru suradnje o jednom ciklusu od najmanje triju izbora - europskih, predsjedničkih i parlamentarnih - "jer će se time pokazati ozbiljnost, ali ćemo promovirati i liberalnu ideju".



Jakovčić je potvrdio da je spreman ponovno se kandidirati za zastupnika u Europskom parlamentu.