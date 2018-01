Jandroković o pobuni u HDZ-u: "Postoje nezadovoljnici koji nisu ispunili osobne ambicije"

Foto: Hina

GORDAN Jandroković novinarima je u saboru komentirao potez Zdravka Milinovića, ali i odnose sa Slovenijom, najave Petra Janjića Tromblona i situaciju oko Alojza Tomaševića.

Prvo se osvrnuo na pobunu u HDZ-u koju predvodi Darko Milinović.



"Nisam čuo točno što je kazao, ali smirio bih strasti. Osoba koju je predložio Ćorić, tu osobu predlaže ministar i to na prijedlog stručnog povjerenstva. To je bila odluka tog povjerenstva da je ta osoba najstručnija. Milinović se nije složio s tim izborom i zato je podnio ostavku. U ovim trenucima kad smo u suficitu, ali i kad imamo ozbiljne izazove, treba smirivati tenzije", rekao je Jandroković.



"Kao što sam vam rekao, to nije nešto zbog čega bi trebalo dizati paniku. Mi ćemo razgovarati, tražiti najbolja rješenja. Stručnost u odabiru kadrova je prioritet, to moramo imati u vidu. Dakle, javni interes i dobro je ono na čemu inzistira vrh HDZ-a i vlada RH i morat će se svi tome prilagoditi. To neće stvoriti nikakve probleme, HDZ je stabilan bez obzira na razne pokušaje s raznih strana da ga se destabilizira. Imamo najveći broj župana, gradonačelnika i načelnika još od devedesetih godina. U saboru smo branili većinu, držimo je stabilnom. Imamo dobre ekonomske rezultate.''





Jandroković je demantirao da u HDZ-u postoje struje koje žele destabilizirati Plenkovića."Postoje možda nezadovoljni pojedinci koji smatraju da nisu ispunjene njihove osobne ambicije pa zato dižu tenzije. Nitko tko želi dobro HDZ-u ne bi išao na izazivanje bilo kakvih unutarstranačkih nestabilnosti", rekao je Jandroković.Nije želio komentirati povratak Tomislava Karamarka, a ništa konkretno nije kazao ni o prijetnjama Petra Janjića Tromblona da će u Piranski zaljev poslati sto brodova."Takva pitanja rješavaju se dogovorom dviju strana, jedna strana ne može riješiti taj problem. Ovdje moramo biti razboriti, politika se vodi razumom, a ne srcem. Razumijem one koji su nervozni, ali ovdje treba biti razuman. Nije dobro da s hrvatske strane netko vrši pritisak na vladu. Vlada itekako vodi računa o hrvatskim nacionalnim interesima i štitit će hrvatske ribare i građane", rekao je Jandroković."Potpuno je jasno da očekujemo da župan Tomašević podnese ostavku", rekao je na kraju Jandroković o slučaju nasilnog HDZ-ovog župana.