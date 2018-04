Jandroković objasnio zašto je prekinuo posjet Srbiji

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

PREDSJEDNIK sabora Gordan Jandroković ispred zgrade hrvatskog veleposlanstva obratio se medijima nakon što je hrvatska delegacija donijela odluku da se prekine službeni posjet Srbiji.

"Došli smo ovdje sa željom da napravimo korak u poboljšavanju odnosa Hrvatske, dobro je krenulo, imali smo dva jako dobra sastanka, međutim kada se dogodio taj incident sa Šešeljem... Smatram da je to nešto preko čega ne možemo i nećemo prijeći. Zbog toga smo odlučili prekinuti posjet i, evo, vraćamo se u Zagreb", kazao je Jandroković.



Na pitanje kako to da nije bilo spomena o incidentu sve do 13 sati, Jandroković je kazao da hrvatska delegacija nije vidjela incident sa zastavom.



"Dogodilo se to a da mi nismo vidjeli. Prema informacijama i priopćenju stranke kojoj pripada Šešelj, rečeno je da je on gazio po hrvatskoj zastavi. To je gnjusno i neprihvatljivo. I zbog toga smo odučili prekinuti posjet i vratiti se u Zagreb. Kad dođemo u Hrvatski sabor, imat ćemo obraćanje novinarima, gdje ćemo kazati sve što još smatramo potrebnim. U ovome trenutku napuštamo Beograd. Žao mi je jer smo krenuli u dobroj vjeri. Ali ovo je crta koju jednostavno moramo prijeći, jer ovo nije bilo korektno, i nedopustivo je", rekao je Jandroković prije nego što je napustio Srbiju.