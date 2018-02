Je li bombaški napad na diskoteku kod Tuzle povezan s događajima u stranci Bakira Izetbegovića?

Foto: Klix

VELIKA previranja u Stranci demokratske akcije (SDA) izazvala su hitnu smjenu vlade Tuzlanske županije i bombaški napad na diskoteku u vlasništvu čovjeka kojega optužuju da je osmislio projekt rušenja utjecaja SDA-e u toj regiji koju desetljećima smatraju njezinim najjačim uporištem u Bosni i Hercegovini.



U napadu eksplozivnom napravom na diskoteku QM u Banovićima pokraj Tuzle u subotu kasno navečer lakše su ozlijeđena dvojica mladića.



Policija provodi očevid kako bi otkrila počinitelje i motive.



Vlasnik diskoteke je Mirsad Kukić, kojega mediji nazivaju dugogodišnjom "sivom eminencijom" SDA-e.



Kukić je osuđen zbog kaznenog djela zloporabe službenog položaja i ovlasti dok je bio direktor rudnika ugljena u Banovićima.



Napad se dogodio neposredno nakon izvanredne skupštine Tuzlanske županije na kojoj je izglasano nepovjerenje dosadašnjoj vladi te je imenovana nova.



Svojevrstan puč u Tuzlanskoj županiji slijedio je pošto je Predsjedništvo SDA-e ovaj tjedan odlučilo smijeniti Kukića s dužnosti predsjednika stranačkog županijskog odbora.





Kukića mediji nazivaju osobom koja je u ime SDA-e "vedrila i oblačila" Tuzlanskom županijom. Bio je potpredsjednik SDA-e i njezin zastupnik u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH iako je osuđen za kazneno djelo zloporabe službenog položaja i ovlasti dok je bio direktor rudnika ugljena u Banovićima.

Krajem 2017. Kukić dobio novu optužnicu



Protiv Kukića tužiteljstvo Sarajevske županije potkraj 2017., podignulo je novu optužnicu koja ga tereti za nezakonito posredovanje u zapošljavanju u javnim tvrtkama u kojima su na čelu kadrovi SDA-e.



Svemu tome unatoč Kukić je bio nedodirljiv sve do 14. veljače kada ga je vrh SDA-e odlučio smijeniti u Tuzli, što je obrazložio potpredsjednik stranke Safet Softić.



"Vrijeme je da se lokalnim kabadahijama (silnicima) kaže dosta i da takve stvari ne mogu raditi u ime SDA. Uvjeren sam da će iz ovog SDA izaći jača", rekao je Softić kako ga citira portal Slobodna Bosna.



Kukić je izgradio "cijelu mrežu privatnih direktora, načelnika, zastupnika i drugih dužnosnika" što se više ne može tolerirati, rekao je Softić.



Mediji prenose da je Kukić udar izveo oslanjajući se na one zastupnike u županijskoj skupštini koji su mu odani i uz potporu zastupnika Narodne stranke Radom za boljitak te Saveza za bolju budućnost (SBB).



SDA optužuje Kukića i predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića da to čine kako bi oslabili pozicije te najveće bošnjačke stranke uoči izbora predviđenih u listopadu u BiH.



Kriza u Tuzlanskoj županiji nije jedina s kojom se suočava SDA koju je napustio predsjednik vlade Sarajevske županije Elmedin Konaković i poveo još nekoliko zastupnika iz skupštine te iznimno važne županije.