JE LI KIM JONG-UN U POSJETU KINI? U Peking stigao vlak pod neviđenim mjerama sigurnosti

JE LI sjevernokorejski vođa Kim Jong-un vlakom stigao u Kinu?

Japanski mediji izvijestili su u ponedjeljak da je u Peking stigao vlak iz Sjeverne Koreje pod neuobičajeno snažnim mjerama sigurnosti i nagađaju da je njime stigla neka visoka državna delegacija, javlja agencija Associated Press.

Prema informacijama televizijske mreže NTV i javne japanske televizije NHK, u cijelom Pekingu su pojačane mjere sigurnosti.

Glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova nije dala nikakav komentar, a sjevernokorejski državni mediji nisu izvijestili o bilo kakvom putu nekog državnog izaslanstva u inozemstvo.

Beijing Railways has confirmed multiple delays as rumors circulate that Kim Jong-un is traveling to China by train for his first visit as North Korea’s leader.