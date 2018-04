Je li Kolinda stvarno ekstremna desničarka?

Foto: FaH/Facebook



JEDNA od najuglednijih svjetskih novinskih agencija, Associated Press, danas je Kolindu svrstala među ekstremne desničare.



Podsjetimo, u AP-ovom članku koji su prenijeli neki od najuglednijih svjetskih medija, poput Washington Posta i New York Timesa, a i neki koji nisu toliko ugledni, ali su itekako čitani, poput britanskog tabloida Daily Maila, autori pišu o usponu ekstremne desnice u središnjoj Europi.



Hrvatska je tako, zahvaljujući nedavnoj izjavi hrvatske predsjednice u Argentini, svrstana u društvo zemalja u kojima se rehabilitiraju nacistički zločinci.



Grabar-Kitarović se u članku AP-a opisuje se kao “hrvatska predsjednica koja se zahvaljuje Argentini što je nakon Drugog svjetskog rata prihvatila notorne pronacističke ratne zločince” te je se stavlja u društvo vodećih bugarskih političara koji Rome opisuju kao “podivljale humanoide” i mađarskog premijera Viktora Orbana koji smatra da se “Europljani ne bi smjeli miješati s Arapima i Afrikancima”.



U obranu predsjednice ubrzo je stao predsjednik sabora Gordan Jandroković Njonjo, pri čemu je koristio prilično bizarnu logiku. Naime, na novinarsko pitanje jesu li ekstremno desni političari postali dio političkog mainstreama u Europi, Njonjo je odgovorio: "S obzirom da ih nazivate ekstremnim, ne mogu biti dio mainstreama. Ne slažem se da predsjednica spada u tu grupu političara."





Njonjo tako smatra da ekstremna desnica ne može biti dio političkog mainstreama, kao da je negdje u kamenu zapisano da je politički mainstream po definiciji umjeren. Ne treba gledati daleko u povijest da se uoči da je to jednostavno - neistina.Iako se sama predsjednica još uvijek nije oglasila o poraznoj ocjeni Associated Pressa (a Index je njezinom uredu poslao upit o tome u jutarnjim satima), zapravo uopće nije teško zbog čega su novinari AP-a došli do zaključka da je šefica hrvatske države bliska ekstremnoj desnici.Naime, Kolinda je još u predizbornoj kampanji redovito hodočastila u "braniteljski" šator u Savskoj ulici, čija je jedina svrha bila rušenje njezinih političkih protivnika, Zorana Milanovića i Ive Josipovića. U šatoru u Savskoj Kolinda se ukazala i u izbornoj noći, nakon što je postalo jasno da će postati nova predsjednica. Ne treba posebno ni napominjati da su glavnu riječ među šatorašima vodili ekstremni desničari.Svoju sklonost ekstremnoj desnici Kolinda je pokazala i pozivanjem Velimira Bujanca, neonacista koji je kurvu plaćao kokainom, kao VIP gosta na svoju svečanu inauguraciju. Uz to, Kolinda je kod neonacista Bujanca gostovala u emisiji u kojoj se redovito poziva na mržnju prema manjinama. Na inauguraciju je pozvala i Tomislava Merčepa, još jednog ekstremnog desničara koji je osuđen za ratne zločine nad srpskim civilima.Predsjednica se proslavila i urnebesnom izjavom prema kojoj je ustaški pozdrav "Za dom spremni" zapravo "stari hrvatski pozdrav", što je teza koju u javnost plasiraju upravo ekstremni desničari.Što vi mislite? Je li Kolinda stvarno ekstremna desničarka, kao što to tvrdi Associated Press? Recite nam u anketi!