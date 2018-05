JE LI POČELA ISTRAGA PROTIV DALIĆ? MUP i DORH uzeli su dokumente iz sabora

Foto: Patrik Maček/ Pixsell

NAKON sastanka u Vladi vladajuće koalicije s izvanrednim povjerenikom u Agrokoru Fabrisom Peruškom novinarima se obratio predsjednik HSLS-a Darinko Kosor te je kazao da je nagodba u Agrokoru glavni prioritet. No, Kosor je kazao još jednu zanimljivu stvar - da su MUP i DORH tražili dokumente sa saborskog Odbora za gospodarstvo gdje je svjedočila Martina Dalić.

"Tražili su materijal od mog Odbora za gospodarstvo i po tome znam da su počeli sa svojim poslom", rekao je Kosor. Nismo uspjeli dobiti nikoga iz DORH-a pa smo im poslali upti da nam detaljnije obrazlože Kosorove riječi.

Idući tjedan mogao bi se znati novi ministar

"Idući tjedan ćemo raspravljati o novom potpredsjedniku Vlade i ministru gospodarstva", kazao je Kosor, prenosi N1.



"Nagodba ne ovisi niti o Dalić niti o bilo kojem pojedinačnom članu Vlade ili vladajuće koalicije već ovisi o vjerovnicima. U ovom trenutku imamo jednog ili dva vjerovnika koji matematički računaju da se njima više isplati stečaj nego nagodba. U budućnosti treba razotkriti te teme. Imamo dva mjeseca da vidimo tko to želi srušiti nagodbu i zašto i u kojem interesu. To su vjerovnici koji to žele napraviti", kazao je Kosor. "Ovo što se događalo zadnjih dana ne može ugroziti nagodbu", kazao je Kosor o objavi mailova i smjeni ministrice Dalić.



"I prošlog tjedna sam kazao da treba odvojiti žito od kukolja. Ali, nagodbu može ugroziti vjerovnik koji osporava cjelokupni proces u svom parcijalnom interesu. Nekim vjerovnicima je stečaj u većem interesu nego nagodba", ponovnio je Kosor. Rekao je da vladajuća većina i podrška premijeru Plenkoviću nije upitna te da ćemo sljedeći tjedan dobiti novog ministra gospodarstva.



"Građani od nas očekuju da se do 10. srpnja postigne nagodba, da se niti jedna kuna poreznih obveznika ne utroši u Agrokor i da ta priča s Agrokorom završi, bar što se tiče povjerenika i da vjerovnici postanu vlasnici i dalje vode kompaniju", kazao je Kosor.

DORH ga tražio dokumente



"Neki vjerovnici sada žele ugroziti proces nagodbe i s njima treba razgovarati i treba javno to iskomunicirati da se zna koji su to vjerovnici", rekao je Kosor koji nije želio dalje komentirati ostavku Martine Dalić.



"Od prvog dana sam rekao da takav način komuniciranja meni nije prihvatljiv kao koalicijskom partneru. Jučer je potpredsjednica i otišla pa mislim da to ne treba dalje komentirati, ali sam i prošli tjedan govorio, a i danas govorim da treba utvrditi jesu li neki pojedinci ostvarili osobnu materijalnu korist, a to je posao DORH-a i MUP-a", kazao je Kosor te dodao da ima informacije da su te institucije "svoj posao već počele raditi".



"Tražili su materijal od mog Odbora za gospodarstvo i po tome znam da su počeli sa svojim poslom", zaključio je Kosor.

Podsjetimo, nakon objave Indexovim mailova zbog kojih je jučer Dalić podnijela ostavku puno se govorilo o njenoj vezi sa odvjetničkim društvom Šavorić. Oni su, vidjeli smo iz korespodencije, sudjelovali u pisanju Lex Agrokora kojeg je sama Martina Dalić na jednom mjestu u mailovima čak nazvala Lex Šavorić.



No, na sjednici Odbora za gospodarstvo u veljači, kad je upitana kakva je njena veza sa Šavorićem, Dalić je odgovorila kako je "veza sa Šavorićem nikakva". Mailovi su pak pokazali da je među njima postojala živa korespodencija u vrijeme nastanka Lex Agrokora.

Pupovac: Treba izvući pouke i razmišljati o novom zakonodavnom okviru

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je novinarima da su na sastanku od Peruška čuli informacije o procesu nagodbe u Agrokoru, koji ide dalje.



"Pregovori se vode s onima koji su još važni i kojima treba ostaviti priliku da naprave ono što je u zajedničkom interesu", kaže Pupovac, a dalje je to stvar Agrokora, vjerovnika i izvanredne uprave, a ne koalicijskih partnera.





"Mi bismo se trebali što je moguće manje približavati tome, osim u mjeri u kojoj trebamo biti obavješteni kako se provodi zakon, u mjeri u kojoj to može imati efekte na gospodarsko stanje u zemlji", dodao je.Što se tiče ostavke Martine Dalić, Pupovac smatra kako se dogodilo ono što se moralo dogoditi."Svi moramo izvući pouke, posebno ljudi koji su u Vladi, da funkcioniranje Vlade ima jednu logiku i sistem, a funkcioniranje korporacija drugu logiku i sistem. Vlada i Sabor će morati učiniti sve da od loših iskustava naučimo da se ona ne smiju ponavljati i događati", rekao je Pupovac.Zato, poručio je, treba razmišljati o zakonodavnom okviru koji će na osnovi ovog iskustva stvoriti zakonodavni okvir koji neće dopuštati takvu mogućnost ni za koga.Interes je članova Vlade da ne dopuste političko i ekonomsko potonuće, jer stalno plešemo na rubu te mogućnosti, ocijenio je Pupovac.Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak naglasio je da u sustavu Agrokora ima 56.000 radnih mjesta, a izvan sustava barem još tri puta toliko."Nije bilo riječi o novom ministru, razgovarali smo o onome što je trenutno puno bitnije od toga, a to je sadržaj nagodbe, hoće li sustav koji je bio zadužen šest milijardi eura, a koji će vrijediti milijardu i pol eura, biti dovoljno kredibilan i restrukturiran da može nastaviti raditi i isplaćivati plaće", istaknuo je Vrdoljak.Na upit ima li povjerenja da se u procesu postizanja nagodbe neće pojaviti nove "nagazne mine" i problematične informacije Vrdoljak je odgovorio kako je važno da povjerenje imaju vjerovnici."To su privatni novci, to nisu javna sredstva, nema ni jedne lipe od građana, ako vjerovnici u to vjeruju tko sam ja da im sudim, ja ih podržavam u tome", poručio je.Predsjednik HDSSB-a Branimir Glavaš najavio je da bi se ime novog ministra gospodarstva trebalo znati idućeg tjedna, vjerojatno do slijedećeg petka.