Johnson & Johnson izgubio na sudu od muškarca koji tvrdi da je zbog njegovih proizvoda dobio rak

JOHNSON & Johnson je izgubio prvi sudski spor u tužbi kojom se tvrdilo kako njihovi proizvodi na bazi talka (op.a. monoklinski ili triklinski mineral), što uključuje i njihov puder za bebe, sadrže azbest koji je uzrokovao rak mezotelioma.



Presudila je tako porota u New Jerseyju, a Johnson & Johnson te još jedna tvrtka koja je bila obuhvaćena tužbom moraju tužitelju isplatiti 37 milijuna dolara štete.



Tvrdio da je dobio rak zbog korištenja proizvoda J&J



Ova presuda dolazi u vrijeme kada se Johnson & Johnson susreće s brojnim tužbama u kojim stranke tvrde da proizvodi koji sadrže talk puder uzrokuju rak jajnika. U slučaju koji je Johnson & Johnson upravo izgubio porota je presudila da su krivi nakon dva mjeseca suđenja.



Tužbu je podnio stanovnik New Jerseyja Stephen Lanzo koji je rekao kako je dobio mezoteliom, rijetku vrstu raka koja se javlja u tankom sloju tkiva koji pokriva većinu unutarnjih organa. Stranka je tvrdila kako je dobila rak zbog redovnog udisanja pudera na bazi talka koje proizvodi Johnson & Johnson, a koje je koristio otkad je rođen, 1972. godine.



Johnson & Johnson poriče sve optužbe



Porota je presudila da je Johnson & Johnson dužan isplatiti Lanzu 30 milijuna dolara štete te još 7 milijuna dolara štete njegovoj supruzi.



Zaključili su da je Johnson & Johnson kriv za 70 posto nastale štete te kako je njihov opskrbljivač talk prahom, inače tvrtka Imerys SA koja je bazirana u Francuskoj, kriva za 30 posto štete.



Porota će nastaviti zasjedati u utorak kako bi odlučila o kaznenim dijelovima tužbe za Johnson & Johnson i tvrtku partnera.



Johnson & Johnson pak poriče sve optužbe i kaže kako njihov puder za bebe ne sadrži azbestne tvari niti izaziva rak.Johnson & Johnson također u izjavi kaže kako su razočarani ovakvom presudom, ali kako će se suzdržati od daljnjih komentara dok suđenje ne bude gotovo. Gwen Myers, glasnogovornica tvrtke Imerys, poručila je kako će se tvrtka žaliti te kako je uvjerena da njihov talk puder nije izazvao rak kod Lanza.Supružnici Lanzo nisu htjeli komentirati slučaj.Johnson & Johnson se suočava sa 6610 tužbi u SAD-u, a tužbe se odnose uglavnom na to da kao proizvođač nisu upozorili žene da njihovi proizvodi za njegu mogu dovesti do raka jajnika.U pet slučajeva u Missouriju u kojima se radilo o tužbama žena koje su dobile rak jajnika, porota je presudila da je Johnson & Johnson kriv te je dodijelila tužiteljicama naknade štete u iznosu od 307 milijuna dolara. U Kaliforniji je pak u jednom suđenju sud na ime naknade štete jednoj ženi dosudio 417 milijuna dolara.Ipak, u listopadu je prizivni sud u Missouriju poništio 72 milijuna dolara dosuđene štete od 307 milijuna, dok je prizivni sud u Kaliforniji odbacio presudu na 417 milijuna dolara.Johnson & Johnson se stoga nada da će do istog razvoja situacije doći i u drugim presudama protiv njih.