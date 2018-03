Jokić: Političari nas obasipaju glupim izjavama, u Hrvatskoj se 28 godina prodaje magla

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL



SUDIONICI liberalnog foruma "Obrazovanje i mladi", održanog u nedjelju u Splitu, poručili su kako mladima u Hrvatskoj treba građanski odgoj u školama radi razvijanja njihovih potencijala da bi se mogli uključiti u društveni i politički život sredina u kojima žive.



Liberalni forum organizirala je stranka Pametno zajedno sa strankama tzv. Amsterdamske koalicije u koju su uključeni i IDS (Istarski demokratski sabor) I stranka GLAS (Građansko-liberalni savez).



Puljak: Cjelovita kurikularna reforma je zaustavljena



Predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak istaknula je kako je obrazovanje mladih jedan od gorućih problema u Hrvatskoj te da je nužna cjelovita reforma obrazovnog sustava.



"Svjesni smo da je cjelovita kurikularna reforma u Hrvatskoj, nemojmo se lagati, zaustavljena", rekla je Puljak te ocijenila da je smjer kojim vodi ova Vlada "kontinuirano upropaštavanje svih šansi mladih u Hrvatskoj". Drži da je taj smjer potrebno zaokrenuti prema budućnosti i mladima ponuditi kvalitetno obrazovanje.



Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ustvrdila je da su nužne žurne promjene u obrazovanju.



No, dodaje, ova Vlada to ne obećava nego se deklarativno izjašnjava za reformu obrazovanja koja se u ovom trenutku svodi na uvođenje informatike u osnovne i srednje škole, ponajprije u pete i šeste razrede.



"Postoje neke političke opcije koje ne zabrinjava što mladi odlaze iz Hrvatske jer ostaju njihovi glasači i oni za svoje glasače znaju da će ostati,", dodala je Mrak Taritaš.



Po njenom mišljenju, mladi ne odlaze iz Hrvatske samo zbog sigurnijeg posla i plaće nego zbog političke opcije aktualne Vlade.



A u Hrvatskoj, kaže, postoje ljudi koji imaju viziju i mogu promijeniti ono što nije urađeno u zadnjih 20-30 godina.



Miletić: Obrazovanje je jedan od najvećih izazova



Mrak Taritaš također smatra kako se demografske poteškoće ne mogu rješavati tako da se jednostavno nekomu "dadne pomoć za rođenje djeteta."



"Ako se sada počnu rješavati demografski problemi prvi rezultati će biti vidljivi za 20 ili 30 godina, ali mora se znati što se želi i kakvu se Hrvatsku želi za 20 ili 30 godina," dodaje Mrak Taritaš.



Predsjednik IDS-a Boris Miletić naglasio je da je obrazovanje jedan od najvećih izazova s kojim se hrvatsko društvo treba suočiti.



Podsjetio je kako su u Istri provedene mjere u reformi predškolskog odgoja, upisa sve djece u vrtiće, produženog boravka u školama do četvrtog razreda, što je popravilo kvalitetu života.



"To je jedan od razloga zašto broj stanovnika u Istri raste, za razliku od ostatka Hrvatske gdje pada broj stanovnika", rekao je Miletić.Također je istaknuo kako Grad Pula 50 posto "izvornog proračuna" usmjerava za mlade, odnosno za predškolski odgoj, osnovno školstvo, sport i obrazovanje.Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i nekadašnji voditelj cjelovite kurikularne reforme istaknuo je da je 1976. broj rođene djece u Hrvatskoj bio gotovo 70.000, a 2011. upola manji - 35.0000 godina."To znači kako je u razdoblju od 40-ak godina prepolovljen broj rođen djece u Republici Hrvatskoj, a to ima jake reperkusije na obrazovni sustav", istaknuo je Jokić.Pri tomu je rekao kako je 1977. u Hrvatskoj u obrazovnom sustavu na osnovnoškolskoj razini bilo 500.000 ljudi, a 2012. njih 330.000. Dodao je i kako u Europskoj uniji čak 94 posto djece pohađa rani predškolski odgoj i obrazovanje, a u Hrvatskoj tek 72 posto."Istraživanja na uzorku od dvije tisuće zagrebačkih učenika 7. razreda pokazuje kako oni svoju budućnost vide za 20 godina, a njih više od 90 posto vide je pozitivnom. Međutim, najbolji od njih budućnost Hrvatske vide negativnom", napomenuo je Jokić.On smatra kako nas političari "obasipaju glupim izjavama," a pažnju bi trebali usmjeravati na perspektive Hrvatske."U Republici Hrvatskoj se 28 godina prodaje magla. Vrlo su jasni mehanizmi kojima se prodaje magla- najčešće je to prošlost koja se baca kao dimna bomba mladima i svima nama u oči," rekao je Jokić u izjavi novinarima.Na upit je li "magla prodavana" i u neka druga vremena, a ne samo u zadnjih 28 godina, Jokić je odgovorio kako problem nije samo zadnjih 28 godina nego je tako bilo i 50 godina.Ivana Milas Klasić, docentica pravnog fakulteta u Zagrebu istaknula je kako su vrlo česte povrede prava u školstvu u Hrvatskoj, a prema dosadašnjim prijavama pravobraniteljici za djecu, učestale su povrede na prostorne i kadrovske uvjete u školama, te neetičnost i neprofesionalnost nastavnika."Nama politika svakodnevno servira loše vijesti, kršenje procedura, uništavanje institucija...To su poruke koje dobivaju građani u Hrvatskoj i u takvoj situaciji djeca ne mogu zaključiti da ovdje vlada optimizam i da imaju razloga za optimizam", rekla je Milas Klarić.Osnivač portal srednja.hr Marko Martinović istaknuo je kako mlade u Hrvatskoj treba uključiti u procese donošenja odluka i omogućiti im da pri donošenju odluka iznesu svoja stajališta."Na političkim strankama je zadaća da stvore okvir u kojem bi se i mlade pitalo za mišljenje", rekao je Martinović te ocijenio nelogičnim donositi odluke za mlade, a da se pri tomu ne uvažava i njihovo mišljenje.