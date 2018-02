Još jedan fijasko ministrice Murganić: Trebaju donijeti Zakon o socijalnoj skrbi, a nisu ni počeli s radom

Foto: Index, Žarko Bašić/Pixsell



MINISTRICA Nada Murganić niže neuspjehe, a nakon što je danas državni tajnik u njenom ministarstvu, Marin Strmota, podnio ostavku, navodeći kako su demografske mjere koje je ministrica predstavila krajnje neozbiljne, Index doznaje kako to Ministarstvo još uvijek nije počelo s radom na novom Zakonu o socijalnoj skrbi. A trebali su.

Nakon smrti dječaka Leona Lapaša koji se 12 godina borio s teškim bolestima, njegova je mama odmah ostala bez statusa njegovatelja, a nakon medijske hajke ministrica Nada Murganić obećala je još u listopadu hitne izmjene Zakona o socijalnoj skrbi.



Međutim, u izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi koje su 30. prosinca 2017. stupile na snagu nisu napravljene izmjene o statusu roditelja njegovatelja.



Ministrica Murganić obećala je predsjednicama udruga koje se brinu o djeci s poteškoćama u razvoju da će ih uvrstiti u radnu skupinu koja će izraditi potpuno novi Zakon o socijalnoj skrbi. No još uvijek nisu počele s radom.



Podsjetimo, kad je preminuo Leon Lapaš, o kojemu se cijelo vrijeme brinula njegova majka Leonela Pomper, ona je prema važećem zakonu automatski ostala bez svih prava.



Predsjednica udruge Anđeli Dijana Aničić i predsjednica udruge Sjena Sabina Lončar odmah su pokrenule peticiju kojom su tražile hitnu izmjenu Zakona o socijalnoj skrbi. Zbog medijske hajke primila ih je i ministrica Nada Murganić.



Ministrica je tada obećala da će novim zakonom roditelji njegovatelji nastaviti primati naknadu (koja iznosi 2500 kn) šest mjeseci nakon smrti djeteta. Uz to je obećala i da će se status roditelja njegovatelja uskladiti prema Zakonu o radu pa će majke njegovateljice imati sva prava kao zaposlene osobe.

Ministarstvo nam odgovorilo da početkom ove godine počinje s radom



Dijani Aničić i Sabini Lončar ministrica je rekla da će ih uključiti u radnu skupinu oko izrade novog zakona, no još uvijek nisu počele s radom niti ih je itko iz Ministarstva zvao.



Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike u prosincu nam je odgovorilo da će radna skupina započeti s radom početkom 2018. godine te da su članice udruga Anđeli i Sjena uključene u rad radne skupine.





Sad smo im ponovili upit, no još uvijek čekamo odgovor.Razgovarali smo sa Sabinom Lončar, predsjednicom udruge Sjena, koja nam je rekla da su ih iz Ministarstva kontaktirali odmah nakon našeg teksta u prosincu, kad smo upozorili na to da u izmjene nisu uvrstili status njegovatelja."Nakon Indexovog teksta su nas zvali iz Ministarstva i pitali nas tko će iz naše udruge biti u toj radnoj skupini. Mi smo im odmah dostavili odgovor, no do danas nas još uvijek nisu kontaktirali tako da još nismo počeli raditi na novom zakonu.To je velik i opsežan posao, jedan od većih zakona, na njemu ima jako puno posla, ne znam zašto se još ništa nije pokrenulo", rekla nam je Sabina Lončar.

"Još čekamo odgovor Ministarstva, a situacija je sve gora"



Potom smo kontaktirali i Dijanu Aničić, predsjednicu udruge Anđeli.



"Novi Zakon o socijalnoj skrbi treba stupiti na snagu ove godine, a mi se još nismo sastali. Kad smo u listopadu bili na sastanku s ministricom Murganić, ona nam je rekla da su već počeli s radom na tom zakonu. No ne znam zašto se radna skupina ne sastaje i zašto nismo pozvani, iako smo uvršteni kao članovi spomenute radne skupine", rekla nam je Dijana Aničić.



Kaže kako su poslali upit Ministarstvu da ih obavijeste o terminima i rasporedu rada skupine, ali do danas nisu dobili odgovor.



Na kraju je dodala kako je situacija vezana za socijalu i zdravstvo sve teža, a da ih sustav neprestano stavlja na marginu.



"Evo posljednje imamo slučaj Kornelije Livaja, kojoj sustav ne omogućava oporavak. Ovo je teška sramota. U listopadu 2016. godine doživjela je teški moždani udar. Godinu dana nakon bolesti ponovno je zatražila boravak u toplicama, na što pacijenti s tom dijagnozom imaju pravo. HZZO ju je dvaput odbio i tek su joj godinu i pol nakon bolesti odobrili fizioterapeuta. A takvih slučajeva nažalost ima još, ljudi po 36 mjeseci čekaju na rehabilitaciju", rekla nam je Aničić.