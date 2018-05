Još jedna tvrtka Ninoslava Pavića pred stečajem

Foto: FAH

TRGOVAČKI sud u Bjelovaru objavio je oglas kojim je pozvao Ninoslava Pavića, zastupnika i direktora Com.Com. Creativa d.o.o., da u skraćenom stečajnom postupku u roku od petnaest dana preda popis imovine i obaveza te tvrtke za poslovanje nekretninama s utvrđenim dugom od 40,4 milijuna kuna.



Sudskim oglasom pozivani su i vjerovnici Com.Com.Creativa d.o.o. da u roku od 45 dana predlože otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom, a ne odazovu li se zastupnici i vjerovnici u zakonski predviđenim rokovima, smatrat će se da je ta tvrtka nesposobna za plaćanje te će sud po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka.





Com. Com. Creativa je utemeljena 2007. s temeljnim kapitalom od 20.000 kuna, a kao glavni predmeti poslovanja navedeni su poslovanje nekretninama, projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem. Osnivač joj je Com.Com, tvrtka bivšeg većinskog vlasnika Europapress Holdinga (EPH) Ninoslava Pavića, koja je prošle godine završila u stečaju. Obje su tvrtke registrirane na istoj adresi u zagrebačkoj Katančićevoj ulici.Otvaranje stečajnog postupka Com. Com. Creative uslijedilo je nakon što su u siječnju utvrđene tražbine vjerovnika Pavićeve matične tvrtke Com.Com u ukupnom iznosu od više od 90 milijuna kuna među kojima je najveća utvrđena tražbina Agrokora od 59,6 milijuna kuna. Agrokorovo potraživanje temelji se na ugovoru o namjenski oročenom depozitu, ugovoru o kratkoročnom kreditu i sporazumu o reguliranju međusobnih odnosa sklopljenih od listopada 2012. do kolovoza 2016. Nekretninska tvrtka Allegheny Financial kojoj je osnivač, između ostalih i Ninoslav Pavić, potražuje 17,2 milijuna kuna na temelja ugovora o pozajmicama, ali i ugovora o kupoprodaji i ugovora o preuzimanju duga sklopljenih od 2008. do 2012.Raiffeisen banci priznata je tražbina od preko 8,7 milijuna kuna, a ta banka ima osiguranja svojih potraživanja upisivanjem na imovinu dužnika - stambenu zgradu u zagrebačkoj Bužanovoj ulici. Među većim vjerovnicima je i Porezna uprava koja na temelju poreza, doprinosa i drugih davanja potražuje nešto manje od 600.000 kuna.