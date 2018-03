Josip Paladino odradio je zadnji dan na Rebru, dirnut je podrškom pacijenata

Foto: Hina

JOSIP Paladino danas je odradio svoj posljednji radni dan u KBC-u Rebro, nakon što su mu iz bolnice odbili produljiti ugovor o radu. Proveo ga je radno, na tri operacije u operacijskoj sali, javlja N1 televizija

Pacijenti mu javno pružaju podršku, dobiva ponude za posao, a javnost postavlja brojna pitanja. Digla se velika medijska hajka oko tog slučaja. Doktor je dirnut podrškom pacijenata, no nije htio pred televizijske kamere. Njegovi sadašnji i bivši pacijenti ne zaboravljaju ono što je za njih napravio.

"Bio mi je kao drugi tata. Stvarno, nemam riječi... Tuga, stvarno, doktor želi raditi, a ne daju mu", kaže bivši pacijent Borna Rak.

Virovitičko-podravski župan mu nudi stan i automobil uz posao

Paladino ovih dana mora odlučiti što dalje. Ima nekoliko ponuda. Osim one iz bolnice u Mostaru, u zagorskoj klinici Sveta Katarina već radi jednom tjedno, a stan i automobil te posao u bolnici u Virovitici nudi mu i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović.

No ta bolnica nema adekvatnu opremu. Ipak, župan tvrdi: "Spremni smo sve nabaviti."

"Pomislio sam, kakve mi kadrovske probleme imamo u bolnici u Virovitici, a netko otpušta svoje kadrove. Ne bih se htio petljati u kadrovsku politiku Rebra, koliko liječnika imaju, ali takvi iskusni liječnici poput Paladina mogu dobro doći ne samo bolnici u Virovitici, već i drugim županijskim bolnicama", kaže Andrović.

Varga: Bolnice znaju kad im je netko potreban

Doktor Paladino je u mirovini, no imao je šestomjesečni ugovor s Rebrom na četiri sata dnevno. Kad mu je ugovor istekao, Rebro mu se zahvalilo na suradnji temeljem, kako su napisali, plana za funkcioniranje Klinike.

Ostaje nejasno što to točno znači, kao što nije jasno ni prema kojim kriterijima se koji liječnik odbija ili prima. Mnogo se o tome ovih dana govori, no bivši ministar zdravstva Siniša Varga kaže da se to i ne treba normirati.

"Poslovne odluke donose bolnice, ljudi, ravnatelji, zamjenici i pomoćnici i oni znaju kad im je netko potreban. To je nešto što bi, ako se ide normirati, dovelo do više nesuglasica i sporova nego je to sad u ovakvom sustavu", tvrdi Varga. Iako nedostaje liječnika, u Komori ne misle da je rješenje u onima koji su u mirovini, a još mogu ili žele raditi.

Golem: Gdje ćemo naći liječnike?

"Hoće li to pokrpati rupu? Neće pokrpati rupu, nego sakriti pravu istinu. Jer ti ljudi koji su prije dvije godine otišli u mirovinu, što će se dogoditi? Dogodit će se trenutak kad neće biti ljudi koji će ići u mirovinu, a oni koji su u mirovini više neće moći raditi. Gdje ćemo onda naći liječnike?" pita se dopredsjednik Hrvatske liječničke komore Ante Zvonimir Golem.

"Sustav se treba pobrinuti za one koji ostaju iza stručnjaka koji odu u mirovinu.Zadržati ih u Hrvatskoj, ali ne opakim kaznenim ciframa u ugovorima za slučaj odlaska", ističe Golem. Jer samo ovog tjedna, kaže Golem, s Rebra je otišao i jedan bračni par - pedijatar i anesteziologinja.