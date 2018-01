Kad vidite dopisivanje Slavonca s poslodavcem u Irskoj bit će vam jasno zašto ljudi bježe tamo

Foto: 123rf, Index



SLAVONAC Ivan (podaci poznati redakciji) ustupio nam je prepisku razgovora s poslodavcem proteklog vikenda. Dvadesetjednogodišnji Ivan u Dublinu, gdje se iz Našica preselio sredinom prošle godine, radi kao zaštitar. Po prirodi posla čuva razne objekte, odnosno one objekte s kojima firma za koju radi dogovori posao.



Jedan od tih objekata trebao je biti i lokalni Burger King, no iz razloga koji je potpuno nebitan za ovu priču otkazali su njihov angažman. Ivana je o tome obavijestio poslodavac rekavši mu da je smjena otkazana i da se ne mora pojavljivati u Burger Kingu. No, a to je glavni razlog pisanja ovog članka, obavijestio ga je da će mu dnevnica biti isplaćena kao da je radio.



"Ne moraš ići tamo, ali svejedno ćeš biti plaćen"



"Bok, Ivane. Oprosti što pišem u zadnji čas. Burger King je otkazao smjenu za večeras, ne moraš ići tamo. Svejedno, bit ćeš plaćen za svoj posao. Ne moraš ići tamo, ali svejedno ćeš biti plaćen za svoju smjenu", poslao je poslodavac Ivanu obavijest i ispričao se što mu je šalje u posljednji čas.



"Sve u redu. Sljedeći put ću raditi besplatno da to nadoknadimo. Hvala ti", predložio je Ivan.No, poslodavac nije želio ni čuti za to."Nema potrebe - mi cijenimo naše osoblje. Bit ćeš plaćen i za večeras i za sve smjene koje odradiš za nas. Hvala ti na pomoći i razumijevanju", odgovorio mu je poslodavac.