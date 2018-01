Kada će prava zima? U subotu će u Zagrebu biti 15 stupnjeva

Foto: DHMZ/FaH



IAKO smo već zagazili u siječanj, prava zima još uvijek se čeka. Iako je u Hrvatskoj u prosincu palo nešto snijega, a temperature su se u par navrata spustile ispod nule, još uvijek to nije ona prava zima koja traje više od nekoliko hladnijih dana.



Današnji dan je najhladniji u ovom tjednu



Ako je vjerovati prognozama Državno hidrometeorološkog zavoda, ni u narednim danima nas ne očekuje zahlađenje - baš naprotiv. O tome govori i podatak da je današnja srijeda najhladniji dan u ovome tjednu, jer se već od sutra najavljuje novo zatopljenje koje će potrajati najmanje do sljedećeg tjedna.



Sutra će tako najniža jutarnja temperatura na kontinentu iznositi -3 stupnja (i to samo u dijelovima dalmatinskog zaleđa), dok se temperature na Jadranu neće spuštati ispod nule. Kako će vrijeme odmicati, temperature će sve više rasti.







Još sutra će najniža temperature u Zagrebu biti ispod nule, a nakon toga slijedi novo zatopljenje.U petak će tako najniža temperatura u Zagrebu biti 4 stupnja Celzija, a najviša deset. U subotu će temperature dodatno porasti, pa će se tako u Zagrebu temperature kretati od 5 do čak 15 stupnjeva Celzija, a sličan trend temperature će pratiti u cijeloj Hrvatskoj.U nedjelju će biti tek nešto malo hladnije, pa će tako maksimalna temperatura u Zagrebu iznositi 14 stupnjeva, a u ponedjeljak i utorak 12 stupnjeva Celzija.Po svemu sudeći, na pravu zimu ćemo čekati još neko vrijeme.