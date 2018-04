Kako danas rade trgovački lanci i šoping centri?

Foto: FaH



PROVJERILI smo kako trgovački lanci i šoping centri rade na Uskrsni ponedjeljak.



Lidl, Konzum i KTC danas ne rade



Lidl i Konzum objavili su da će njihove trgovine biti zatvorene na Uskrsni ponedjeljak. Isto vrijedi i za KTC-ove trgovine.



Spar i Plodine rade skraćeno



Na Uskrsni ponedjeljak pojedine će trgovine Interspara i Spara raditi, ali po skraćenom rasporedu. Slično je i s Plodinama, koje na Uskrsni ponedjeljak rade prema nedjeljnom radnom vremenu. Kaufland će raditi skraćeno, prema rasporedu objavljenom na njihovim web stranicama.



Radno vrijeme Tommy trgovina na Uskrsni ponedjeljak, kao i u slučaju Kauflanda, varira od trgovine do trgovine, a objavljen je na Tommyjevim web stranicama.



Što se tiče šoping centara, većina će za Uskrsni ponedjeljak raditi po uobičajenom rasporedu.



Većina šoping centara radi



City Center One East i West u Zagrebu i Splitu na Uskrsni ponedjeljak rade prema redovnom radnom vremenu.Arena Centar se na Uskrsni ponedjeljak također vraća uobičajenom radnom vremenu.Isto vrijedi i za Westgate koji je otvoren na Uskrsni ponedjeljak, prema redovnom radnom vremenu..Supernova centri na Uskrsni ponedjeljak rade od 9 do 21 sat.Avenue Mall na Uskrsni ponedjeljak također radi normalno, do 22 sata.Mall of Split na Uskrs radi prema redovnom radnom vremenu, a Joker je zatvoren na Uskrsni ponedjeljak. Tommy i Muller će 2. travnja raditi od 8 do 14 sati.Trgovine u osječkoj Portanovi bit će zatvorene i na Uskrsni ponedjeljak.Tower centar Rijeka na Uskrsni ponedjeljak radi cijeli dan.Riječki ZTC na Uskrsni ponedjeljak također radi uobičajeno, do 21 sat.