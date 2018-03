Kako je govorio Hawking, "najsjajnija zvijezda na nebu znanosti"

Foto: Guliver image/Getty images



STEPHEN HAWKING, "najsjajnija zvijezda na nebu znanosti", umro je u dobi od 76 godina u svom domu u Cambridgeu, piše Guardian.

Hawkingova obitelj objavila je vijest o njegovoj smrti u srijedu u ranim jutarnjim satima. Njegova djeca Lucy, Robert i Tim izjavili su: "Duboko smo ožalošćeni što je naš voljeni otac danas preminuo".

"Bio je veliki znanstvenik i nevjerojatan čovjek čiji rad i nasljedstvo će živjeti mnoge godine. Njegova hrabrost i ustrajnost te briljantnost i humor inspirirali su ljude diljem svijeta".

"Jednom je rekao: 'Ovaj svemir ne bi bio velik da u njemu ne žive ljudi koje volite'. Zauvijek će nam nedostajati".

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5