Kako je hit film o tri plakata postao oružje u borbi protiv groznih političara

“POKLANI u školi. A i dalje nema kontrole oružja? Kako to, Marco Rubio?” Ova poruka osvanula je u na tri mobilna reklamna panoa, na kamionima, ispred ureda navedenog američkog političara, republikanskog senatora u Doralu, Florida.

Provokativna poruka, naravno, reakcija je na pokolj u Srednjoj školi Marjory Stoneman Douglas, u kojem je bivši učenik te škole poluautuomatskom puškom koju je legalno kupio ubio 17 učenika, nastavnika i drugih zaposlenika škole. No način na koji je poruka poslana nije slučajan - riječ je o imitaciji dojmljive scene iz novog filma koji je nominiran za Oscara i dobio Zlatnu kuglu, Tri plakata izvan grada (Three Billboards outside Ebbing, Missouri).