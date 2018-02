Kako je Njonjo slučajno priznao da nam prodaju maglu o Agrokoru

Foto: Index/Pixsell/Vjeran Zganec Rogulja



GORDAN Jandroković Njonjo, HDZ-ovac poznat po lojalnosti i ulizištvu svim šefovima partije od Sanadera do Plenkovića, jučer je uhvaćen kako daje upute Marinu Pucaru, predsjedniku uprave Podravke i šefa udruge dobavljača Agrokora.



"Molim vas da uputimo pozitivnu poruku, da se podrži ova priča vlade..", rekao je Njonjo u telefonskom razgovoru Marinu Pucaru, čovjeku kojeg je upravo HDZ-ova vlada postavila za predsjednika uprave Podravke. Razgovor je čuo novinar RTL-a, kojemu je potom od strane Pucarovih suradnika poručeno "da ništa nije čuo", što je podatak koji dovoljno govori sam za sebe.



"Pozitivna poruka" koja očajnički treba Plenkoviću



Što to novinar nije trebao čuti? Nije trebao čuti priznanje šefa sabora da je sve što vlada radi oko Agrokora jedna obična priča za javnost koju svi trebaju ponavljati do iznemoglosti kako bi se, po Njonjinim riječima, "poslala pozitivna poruka".



I zaista, Pucar je na press konferenciji nakon telefonskog razgovora sa šefom sabora gotovo doslovce ponovio ono što o drami u Agrokoru već danima papagajski ponavlja Andrej Plenković - uvjerava nas sve da je svako propitkivanje vladine politike oko Agrokora velika opasnost po hrvatsko gospodarstvo.



Problem je "destabilizacija", a ne vladin fijasko s Agrokorom



"Ono što bi htjeli je poslati poruku svima da je destabilizacija ovog procesa ujedno i destabilizacija hrvatskog gospodarstva. Nitko nije htio destabilizirati taj proces i ponavljam svi oni koji u ovom trenu pokušavaju to raditi, ne rade u interesu hrvatskog gospodarstva", rekao je Pucar."Gospodin Jandroković je kao predsjednik sabora već do sada dao podršku cijelom ovom procesu i u tom cijelom njegovom nastupu vidim samo pozitivne stvari i ja bih volio da svi ostali sudionici na političkoj sceni daju podršku kompletnom hrvatskom gospodarstvu", kazao je Pucar, odgovarajući na pitanje o telefonskom razgovoru s Njonjom.Ta "pozitivna poruka" u ovom trenutku je najviše potrebna Njonjinom šefu, premijeru Andreju Plenkoviću, koji i dalje, tjednima nakon izbijanja Afere savjetnici zbog koje je Ramljak podnio ostavku, nema pojma tko će preuzeti kormilo tog tonućeg broda, čije "spašavanje" ćemo u konačnici vjerojatno plaćati svi mi.Kao što nas je davno naučio George Orwell, izbor riječi koje koristimo je važan, a naročito u politici. To je glavni razlog zbog kojeg političari na cijelom svijetu govore nejasno, uvijeno i nekonkretno - da ih se ne može uhvatiti za riječ.Upravo zato je Jandrokovićev izraz "ova priča vlade", baš zato što nije bio namijenjen javnosti, znakovitiji nego što se to čini na prvu. Naime, nitko od vladajućih, koji su donijeli odluku da država kroz Lex Agrokor preuzme kontrolu nad Agrokorom nakon financijske propasti koncerna, u javnosti ne govori o "priči vlade".Govori se o "postizanju nagodbe", o "procesu", o "dionicima", o "spašavanju radnih mjesta i cijelog hrvatskog gospodarstva", sam Plenković već danima lupeta o "šnicli i nečem većem", ali o "priči vlade" nitko ne govori javno, pa ni Jandroković koji nije bio nimalo sretan kad je shvatio da su njegove upute šefu dobavljača Agrokora došle do javnosti.Njonjo je tim riječima priznao ono što velik dio javnosti ionako zna, a to je da nam Plenković i njegova vlada, najblaže moguće rečeno, prodaju maglu o Agrokoru i njegovom "spašavanju".