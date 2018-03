Kako je šef HAZU-a postao suvlasnik Todorićeve poliklinike?

Screenshot: HRT



AKADEMIK Zvonko Kusić izjavio je posve ozbiljno u emisiji javne televizije Nedjeljom u dva kako kriza u Agrokoru nije utjecala na poslovanje poliklinike Avive. Ne samo što je Kusić manjinski suvlasnik poliklinike koja je aktivacijom Lex Agrokora potpala pod ingerenciju vladinog povjerenika, nego je predsjednik HAZU-a zanemario činjenicu da zahvaljujući Lexu ta tvrtka ima poseban tretman i da bi u nagodbi mogao ostati - bez vlasništva.



"Poliklinika radi vrlo uspješno. Ne radi gubitke od kada sam ja tamo", kazao je Kusić, iako svoj optimizam nije pojasnio nekim brojkama.



No čak i pod uvjetom da se gubitaška poliklinika nekim čudom, odnosno njegovim dolaskom na čelo upravnog vijeća oporavila, potrebno je istaknuti da sve tvrtke koje su obuhvaćene Lexom ne plaćaju kreditne obaveze, nego samo operativno poslovanje. Čak da ih ne plaćaju redovno, nitko ih ne može ovršiti dok traje Lex.



Predsjednik HAZU-a postao je privatni poduzetnik nakon 42 godine rada u javnom sektoru, u svojoj sedamdesetoj godini. Uoči poslovnog sloma Ivice Todorića, krajem 2016. godine postao je vlasnik 30 posto udjela u tvrtki Poliklinika Aviva - u kojoj većinski udio drži Agrokor. Zato je ta poliklinika, kao i ostalih tridesetak tvrtki, nakon aktivacije Lex Agrokora potpala pod odgovornost prvo Ante Ramljaka, a sada Fabrisa Peruška.



Kako je i zašto Kusić postao suvlasnik Todorićeve poliklinike?



Zašto je Kusić uopće postao suvlasnik poliklinike koja je u pet godina poslovanja akumulirala skoro 40 milijuna kuna gubitaka? Koliko je platio vlasnički udio, i je li ga uopće kupio ili je posrijedi bio neki dil s vlasnikom Agrokora? Je li Todorić time platio angažman liječnika pred mirovinom čije je ime trebalo privući pacijente? To su pitanja koja mu nije postavio Aleksandar Stanković, pa se Kusić hvalio kako je tvrtka postala održiva te da sama sebe financira.Bio bi to veliki poslovni preokret, ravan čudu. S obzirom na to da u zadnjih pet godina Aviva posluje isključivo s minusom u rasponu od 3 do 14 milijuna kuna. Agrokor je polikliniku preuzeo 2012. godine, od Basler osiguranja, a ranije se zvala Nemetova. Kusić nije jedini akademik koji je radio za Todorića, ranije je to bila i Vida Demarin, neurologinja iz KB Sestara milosrdnica koja je bila medicinska upraviteljica, ali nije imala poslovne udjele. Ni vojska Agrokorovih radnika, ali i njegovih dobavljača koje je Todorić tamo slao na sistematske preglede nije bila dovoljna da bi se poslovalo na nuli.Prema posljednjem izvješću, onom iz 2016. tvrtka ima negativan kapital od 26 milijuna kuna. Kratkoročne obaveze iznosile su 39 milijuna kuna. Kada su revizori pročešljali knjige nakon Todorićeva odlaska iz kompanije, otkrili su Agrokorov kredit Avivi od 33 milijuna kuna koji nije bio pravilno knjižen."Aviva danas normalno radi i sama sebe financira. Odlično radi", nije odustajao Kusić pa s nestrpljenjem možemo čekati svježa financijska izvješća. Na pitanje zašto je postao suvlasnik rekao je da je to najstarija i najuglednija poliklinika te da je imao viziju stvaranja elitne klinike.U takvoj atmosferi nije bilo ni slovca o tome da se Aviva našla na listi za prodaju 80 neperspektivnih tvrtki koncerna koju je složio bivši povjerenik niti o budućoj nagodbi, u kojoj je sudbina manjinskih dioničara prilično neizvjesna. Ramljak je uostalom dioničarima kompanija izlistanih na burzi javno poručio da će ostati bez svega, a još ne znamo hoće li Peruško slijediti njegov nacrt.O viziji o kojoj je pričao Kusić, neće odlučivati on, nego vladin povjerenik. Predsjednik Vijeća za suočavanje s prošlosti u budućnosti bi mogao ostati bez vlasništva. S obzirom na to da tvrtka ima značajan negativni kapital, pitanje je što će mu ostati nakon krize, za koju tvrdi da je nije ni osjetio.