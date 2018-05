KAKO JE UMRO DAVID? Otac tvrdi da je ubijen, ministar mu prijeti, a Dodik se svađa s Karleušom

Screenshot: YouTube

OTAC 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića, koji je potkraj ožujka pronađen mrtav u Banjoj Luci pod nerazjašnjenim okolnostima, u četvrtak je u istupu na sjednici parlamenta Republike Srpske ustvrdio kako je njegov sin ubijen, optuživši policiju da taj zločin pokušava prikriti nakon što je ovaj slučaj u zadnjih mjesec dana izazvao burne reakcije javnosti i optužbe o lošem funkcioniranju pravosuđa.

"Tvrdim da je moj sin mučen i brutalno ubijen. To odgovorno tvrdim", kazao je Davor Dragičević, koji je bio pozvan na posebnu sjednicu entitetskog parlamenta sazvanu na zahtjev oporbenih zastupnika kako bi se raspravljalo o slučaju ubijenog mladića, ali i ukupnom sigurnosnom stanju u RS-u.



Ovaj je slučaj u posljednjih mjesec dana potaknuo oko 200.000 ljudi da na društvenim mrežama izraze svoje sumnje i nezadovoljstvo radom pravosuđa, a u središtu Banje Luke održavaju se i večernji prosvjedi.



Dragičević je u emotivnom istupu pred zastupnicima kazao kako zna i ima dokaze da je njegova sina zatočila, zlostavljala i ubila skupina nasilnika te potom njegovo tijelo bacila u rijeku, gdje ga je pronašla policija, a zatim cijeli slučaj pokušala predstaviti kao nesretan slučaj, odnosno utapanje. On inzistira na novoj i cjelovitoj istrazi o smrti njegova sina, u čemu ima potporu više od 200 tisuća osoba okupljenih u Facebook skupini "Pravda za Davida".



Više od 40 dana istodobno se u središtu Banje Luke svake večeri održavaju prosvjedna okupljanja, na kojima stotine ljudi traže utvrđivanje istine o smrti 21-godišnjeg studenta elektrotehnike.



Otac Davor Dragičević kazao je da za njegove tvrdnje o otmici i ubojstvu postoje videosnimke kao dokazi. Sve su predane policiji, a ona ih je zlorabila, ustvrdio je Dragičević. Ocijenio je kako je na djelu policijska urota iza koje stoje najodgovorniji policijski dužnosnici, uključujući ministra unutarnjih poslova.



"Suučesnik je na prvom mjestu ministar unutarnjih poslova Dragan Lukač", rekao je otac ubijenog mladića optužujući najviše dužnosnike policije RS-a da su počinili teške nezakonitosti s ciljem ometanja istrage i prikrivanja kaznenog djela.



Ministar unutarnjih poslova prijeti tužbama i progonom



Ministar Lukač izjavio je, pak, pred zastupnicima kako je sve što je Davor Dragičević kazao "aspolutna laž" te da je zapravo riječ o politički potaknutim manipulacijama.



"Ovo je očito dobro pripremljeni performance... Bez ijednog dokaza", rekao je Lukač postavljajući pitanje tko ima pravo optuživati dužnosnike bez dokaza.



Ponovno je izjavio da se David Dragičević utopio u rijeci, a kao dokaz za to ponudio je nalaze dvojice patologa koji su odvojeno radili obdukciju i zaključili da nema vanjskih ozljeda koje su mogle nastati kao rezultat fizičkog nasilja.





Dodao je kako je u tijelu Davida Dragičevića potvrđena prisutnost droge LSD te je konstatirao da je nastradali mladić bio narkoman.Najavio je da će sada podnijeti prijave i protiv Dragičevića, ali i protiv novinara Slobodana Vaskovića koji ga podupire, te protiv nekih zastupnika u parlamentu RS-a koji su iznosili slične optužbe na račun policije.Ministar policije RS-a zaprijetio je tužbama i progonom i svima koji ga prozivaju na društvenim mrežama te je najavio kako će "pronaći svakoga" tko prijeti njemu ili nekome od njegovo četvero djece."Ne može javna riječ proći bez osude", kazao je Lukač dodavši da je "prolio sedam litara krvi za RS" pa ne kani dopustiti da ga netko optužuje bez dokaza.Lukač tvrdi kako Davora Dragičevića, odnosno smrt njegova sina, pokušavaju instrumentalizirati "oporbeni političari i dva blogera od kojih je jedan psihijatrijski slučaj".Najveći broj optužbi Lukač je ipak usmjerio na novinara Vaskovića, opisujući ga kao plaćenika američkog veleposlanstva "koji živi od napada na institucije RS".Smrt 21-godišnjeg Davida Dragičevića prouzročila je i krajnje bizarnu polemiku između predsjednika RS-a Milorada Dodika i srbijanske pjevačice Jelene Karleuše.Ona je na Facebooku dala potporu skupini "Pravda za Davida", napisavši da je to pravi način borbe za istinu."Vidim da i pjevaljke iz Beograda kvalificiraju RS na određen način, no samo ću reći da sam pred više ljudi pjevao ja nego ona. Bolje bi joj bilo da napravi neki hit koji će narod pamtiti i da se posveti pjevanju, a ne da petlja i laže", kazao je Dodik poznat po sklonosti da zapjeva "narodnjake" pod šatorima na seoskim veseljima.Na odgovor "pjevaljke" nije trebao puno čekati. Karleuša mu je u četvrtak ponovno na Facebooku uz psovku ostavila poruku da je "džukela"."Hajde ti u Banjoj Luci napravi miting, a ja ću koncert pa ćemo vidjeti koga narod više podržava", poručila je Karleuša Dodiku.