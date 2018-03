Kako su uspjeli: Izrael

Foto: 123rf/Index

IZRAEL je u sedamdeset godina od osnutka, usprkos vrlo oskudnim prirodnim resursima i složenim odnosima sa susjednim zemljama, uspio postati jedna od najrazvijenijih zemalja svijeta. Danas imaju oko 8,2 milijuna stanovnika, deset puta više nego na početku, i vrlo mladu populaciju - polovica Izraelaca mlađa je od 30 godina. Prema UN-ovom Indeksu društvenog razvoja (Human development Index), ta je zemlja na 19. mjestu u svijetu, ispred mnogih europskih zemalja.

BDP po stanovniku



source: tradingeconomics.com

Razvoj temeljen na inovacijama



Razvoj Izraela temelji se na inovacijama. Tu činjenicu najbolje ilustrira njihov uspjeh u poljoprivredi iako za to nisu imali nikakve preduvjete - jako malo pogodne zemlje i nedostatak vode. No zahvaljujući inovativnosti razvili su brojne tehnologije koje su i u takvom okruženju poljoprivredu učinile mogućnom i isplativom, te se danas primjenjuju diljem svijeta.



Poslovno središte Izraela je Tel Aviv, grad na obali Sredozemnog mora, s oko pola milijuna stanovnika. Grad na prvi pogled izgleda kao turistička destinacija s bogatim noćnim životom, bezbrojnim kafićima, restoranima, klubovima, kilometarskim plažama, palmama... No uz taj turistički dio, paralelno egzistira vrlo snažan visokotehnološki sektor s brojnim multinacionalnim kompanijama koje ovdje imaju svoje podružnice, ali i s vrlo jakom start-up scenom.

Rast broja stanovnika



source: tradingeconomics.com

Oko 40 tisuća ljudi u Tel Avivu, odnosno svaka deseta zaposlena osoba, radi u visokotehnološkom sektoru. Tamo sjedište ima oko 2000 odnosno četvrtina izraelskih visokotehnoloških kompanija te preko 70 istraživačkih centara, koji se zbog kvalitete radne snage stalno otvaraju - njihov broj se u nekoliko godina udvostručio.

U Tel Avivu istraživačke centre imaju kompanije Renault, Bosch, MasterCard, Visa, Google, Facebook, Amazon, Coca-Cola, Microsoft, AOL, Samsung, Siemens, PayPal, Deutsche Telekom, Citibank, Intel, Yahoo, Barclays, IBM, Apple.

Osim velikih kompanija, i istraživačkih centara brojnih multinacionalki, Izrael ima i tisuće start-up kompanija, koje privlače ogroman novac. Prošle godine izraelski startupi privukli su više od pet milijardi dolara investicija, a godinu ranije oko 4,8 milijardi. Mnogi uređaji i tehnologije koje svakodnevno koristimo nose u sebi izraelsko znanje, pa ne čudi ni interes ulagača za njihove startupe.





Izraelski inovatori i znanstvenici svijetu su donijeli nebrojena rješenja i proizvode, na najrazličitijim područjima od medicine, kemije, poljoprivrede, robotike, optike, računala... Dovoljno je spomenuti recimo USB stick ili solarne sustave za zagrijavanje vode, ili pak zalijevanje kapanjem koje se primjenjuje u suvremenoj poljoprivredi.

Potporu razvoju visokotehnoloških kompanija daje i Agencija za inovacije (Israeli Innovation Authority). Nju vodi Aharon Aharon, bivši direktor Applea za Izrael. Ova agencija, uz brojne programe za podršku razvoja visokotehnološkog sektora, startupima u ranoj fazi razvoja nudi financiranje do 85 posto troškova istraživanja i razvoja, bez da država ulazi u vlasništvo - od 500 do 800 tisuća dolara. Ako kompanija uspije i počne generirati prihode, tada vraća novac koji je dobila. Aharon, kao i mnogi u visokotehnološkom sektoru, ima iskustvo iz izraelske vojske - jedinice 8200.

Jedinica izraelske vojske "8200", koja je zapravo obavještajna služba usporediva s američkom NSA i bavi se cyber aktivnostima, jedan je od glavnih generatora kadrova za visokotehnološke kompanije.







Pripadnici te jedinice tijekom služenja vojnog roka dobivaju mnoge složene zadatke koje moraju rješavati u stresnim okolnostima, dobivaju vrhunska znanja iz raznih područja i to im se iskustvo neformalno vrednuje gotovo kao završen fakultet. U tu jedinicu regrutiraju se daroviti učenici, a kako je služenje vojske u Izraelu obvezno za sve - muškarce i žene - veliki broj mladih ljudi prolazi njihovu obuku, i znanje kasnije primjenjuje u civilnom životu.



Brojni osnivači uspješnih izraelskih startupa ili razni manageri u multinacionalnim kompanijama u životopisu imaju služenje u jedinici 8200 izraelske vojske.